Share on Twitter

Share on Facebook

Por Redação, via Público.pt

As redes sociais Facebook, WhatsApp e Instagram (todas pertencentes ao mesmo grupo) estão na tarde desta segunda-feira com falhas nos serviços em todo o mundo. Os problemas no acesso às aplicações começaram a notar-se por volta das 16h15, impedindo, por isso, a interacção entre utilizadores.

De acordo com o site Downdectector, que analisa várias fontes de informação – incluindo publicações em redes sociais –, os problemas começaram a ser identificados nesta segunda-feira e foram registadas cerca de 4145 notificações de falhas no Facebook, 3730 no Instagram e 5596 no WhatsApp. Já o Facebook Messenger registava, nesta tardr, 336 notificações de falha

“Estamos cientes de que algumas pessoas estão a ter problemas em aceder às nossas aplicações e produtos. Estamos a trabalhar para voltar ao normal o mais rápido possível e pedimos desculpas por qualquer inconveniente”, escreveu o Facebook na sua conta no Twitter.

As falhas são reportadas por utilizadores não só do Brasik, mas também de outros pontos do globo como é o caso de Portugal, Reino Unido, Estados Unidos da América, Alemanha, entre outros.

Em todo o mundo, o site Downdetector dá conta de mais de 50.000 incidentes relacionados com as redes sociais do grupo. Contudo, a interrupção pode estar a afectar um número mais alargado de utilizadores.