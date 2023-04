Por Wesley Silas

Faltando um pouco mais de 60 dias para o início da temporada de praias grupos de amigos promoveram neste sábado, 08, e no próximo, dia 15 duas expedições. Na de hoje centenas de barqueiros percorreram um trecho de mais de 40km de água e terminaram em Peixa na Praça Levy de Queiroz, onde aconteceu a feira de alimentação Sabores e Arte da Praça onde aconteceram atrações musicais, comidas típicas e exposição e comercialização de artesanatos local.

Imagens da Expedição do Tuca ocorrida neste sábado, 08:

Expedição de Ouro

No próximo sábado, 15, acontece a 1ª Expedição só Ouro – Rio Santa Tereza/Rio Tocantins com previsão de saída do Rio Santa Tereza às 7hs da manhã.

Nesta expedição o trajeto seguirá até o Rancho do Palmeron, localizado acima da cidade de Peixe. Para participar os interessados devem fazer um depósito no valor de R$ 30,00 , via chave do Pix: 63984454940 Vagno Eduardo da Silva Pereira, conhecido como Beiçola.

Confira a programação:

15/04-Chegada dos participantes Atraçao musical: IDELMARIO SHOW – CHICO CHOCOLATE;

15/04-Chegada dos participantes: será disponibilizado caldo de Chambari juntamente com galinhada e Peixe ao molho.

16/04 será diponibilizado no cafe da manhã cachorro quente.

“Cabe destacar que os valores arrecadados das contruições serão para custear as despesas”, informa os organizadores e lembram que cada participante deverá levar sua vazilha (Prato e colher).