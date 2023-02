Por Redação

No Carnaval de 1996, uma brincadeira entre cinco amigos deu início à tradição dos Enxutos, que neste Carnaval completa 27 anos.

“Fui na casa de Isnard Pontes com o objetivo de molhá-lo, e lá estavam sua esposa Zilmar e alguns filhos. A animação foi tanta que ele fez o convite para molharmos a sogra dele, Dona Quinô, que era minha madrinha. Juntamos uma turma, entre estes o saudoso Dr Jaime Pontes, e a partir daí iniciou a brincadeira de molhar os amigos”, lembra Ari Lustosa, presidente dos Enxutos.

Ari conta que o sucesso foi tanto com a brincadeira que decidiram retomar no ano seguinte. Ainda sem um nome para a “turma” que se reunia para molhar um ao outro no Carnaval de Dianópolis, os amigos só escolheram o nome “Enxutos” no ano de 2000, quando viram a popularidade da “molhação” se expandir, confeccionando os primeiros 80 abadás (camisetas).

“O Entrudo de Dianópolis é uma tradição que teve início na primeira metade do século passado. Ser molhado, de certa forma, é um privilégio. Uma vez que a brincadeira teve início molhando amigos, em tese, você só molha seus amigos, pessoas que você gosta, vice-versa. Ou seja, ser molhado é um gesto de fraternidade”, explica o presidente.

Doutor Ari relembra com alegria o início do que se tornaria o mais tradicional bloco carnavalesco da Terra das Dianas. “Nos anos seguintes o bloco tomou tamanha aceitação, que iniciamos o tradicional café da manhã (com chambari e mocotó), com concentração na casa de Isnard, de onde saímos para o tour pelas Ruas da cidade. Temos até a música oficial dos Enxutos, “a bichinha chega geme, geme com medo de água gelada”, incorporando o uso de zabumba, triângulo e sanfona”, lembra.

Atualmente o bloco se concentra no Bar do Joel, próximo à Capelinha dos Nove, repetindo o tradicional café da manhã reforçado com as iguarias da região, ao som do forró pé de serra, onde se encontram pontualmente às 7h da segunda-feira de Carnaval.

No local, as pessoas chegam de todos os lados e começam a brincar de molhar e serem molhadas. Por volta das 12h, os foliões do entrudo dos Enxutos, seguem da sede com destino ao Bar dos Advogados na Rua Joca Costa, seguidos por caminhões pipas, que fazem o tradicional jato d’água nos foliões durante todo o circuito, que passa pela Paróquia de São José, seguindo pela Praça Central, até o Bar dos Advogados.

Neste percurso, que dura pouco mais de três horas, os foliões se divertem entre amigos, familiares e turistas, que também embarcam na alegria da tradição dos Enxutos.

“Hoje, o bloco reúne cerca de 400 foliões, sem falar nos turistas que chegam e brincam com a gente. É uma alegria muito grande, ver que uma brincadeira entre amigos há quase 30 anos, tornou-se uma tradição tão bacana no Carnaval da nossa cidade. Os Enxutos é um bloco familiar, não é comercial e tem essa proposta de ser inclusivo, sem qualquer fim lucrativo ou formação político partidária”, finalizou.

Enxutos 2023

Doutor Ari Lustosa, explica que já está há quase 30 anos na presidência do bloco e que a partir do próximo ano, a direção estará por conta do folião Hormides Rodrigues Neto.

A direção destaca que, para o folião ter acesso ao espaço onde é a concentração dos Enxutos, é preciso estar vestido com o abadá, que é comercializado no valor de R$ 100,00 (valor que é revestido na confecção das camisas, alimentação e bebida consumida no espaço da concentração), além de músicos, etc.

Serão poucas unidades de abadás comercializadas a partir das 8h da segunda-feira, 20, para quem não tiver adquirido o passaporte. Entre 9h e 12h, serão servidas bebidas para quem estiver devidamente uniformizado, bem como o buffet (café da manhã reforçado).

A partir daí, foliões seguem juntos para o Bar dos Advogados, onde brincam ao som do músico local, tradição da festa dianopolina, Waltinho Guedes. A partir das 16h, os Enxutos estarão no circuito do DianoFolia, na Praça Abílio Wolney, com show de Dubiran e Banda.

Para os que já adquiriram o passaporte dos enxutos, a entrega de abadás acontece neste sábado, no Bar do Joel, a partir das 11h30.