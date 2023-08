Por Redação

O governador do Tocantins, Wanderlei Barbosa, prestigiou a maior festa religiosa do Tocantins na manhã desta terça-feira, 15, ao participar da missa campal no distrito do Senhor do Bonfim, a 24 km do município de Natividade. O evento ocorre anualmente e reúne milhares de romeiros, não só do Tocantins, mas de vários outros estados como Pará, Bahia, Goiás e Mato Grosso. Muitos vêm ao festejo em peregrinação, geralmente pagando promessas por graças recebidas.

“Estar presente em uma das maiores representações a manifestação de fé no nosso Estado é sempre maravilhoso. A festa do Senhor do Bonfim já tem séculos e, anualmente, atrai diversos fiéis e pessoas que consomem o turismo religioso. É uma semana de programações religiosas e culturais que movimentam diretamente a economia do nosso Estado”, destacou o governador Wanderlei Barbosa, salientando a importância de se valorizar estes festejos.

O Governo do Tocantins está presente na Romaria do Senhor do Bonfim por meio de várias secretarias, dando suporte na segurança e no acolhimento dos romeiros. A Secretaria de Estado do Trabalho e Desenvolvimento Social (Setas) disponibilizou a tradicional barraca de descanso e cuidados com a saúde, além de água e alimentação, a 12 km do santuário; a Polícia Civil, o Corpo de Bombeiros Militar (CBMTO), a Polícia Militar (PMTO), e o Departamento de Trânsito do Tocantins (Detran), juntamente com o Centro Integrado de Operações Aéreas (Ciopaer) e a Polícia Rodoviária Federal, estão fazendo toda a segurança do local, com a realização da operação Romaria do Senhor do Bonfim.

A Secretaria de Estado do Turismo (Setur) contribuiu significativamente, disponibilizando um aporte financeiro de R$ 900 mil, enquanto a Secretaria de Estado da Cultura ofereceu seu apoio logístico de maneira colaborativa.

O vice-governador Laurez Moreira também expressou a respeito da importância do Governo do Tocantins como parceiro das manifestações religiosas no Estado.

“É com muita alegria que participo desta grande manifestação religiosa, tradição que move tantos romeiros por meio da fé e da devoção. Essa é uma grande demonstração do apreço e da confiança que as pessoas têm ao Senhor do Bonfim. Eu fico muito feliz de participar e professar a minha fé. Faço questão de valorizar essa tradição que é tão bonita e tem um grande significado na vida de tantas pessoas”, pontuou.

Para o secretário de Estado do Turismo, Hercy Filho, o turismo religioso e cultural é tão importante quanto o turismo ecológico, independentemente da fé que se professa.

“O Governo está presente em todos os segmentos de turismo que o estado do Tocantins proporciona e o religioso é fundamental, pois é um turismo de fé e que aproxima o fiel da sua religiosidade, a quem é devoto. A Romaria do Senhor do Bonfim é a maior do Tocantins e, quem sabe, da região”, destacou o gestor. Hercy Filho lembrou da solicitação feita pelo governador Wanderlei Barbosa, de dar o suporte necessário para realização da festa. “Cumprimos aquilo que o governador determinou: dar estrutura para realização do festejo. E estamos vendo essa festa linda”, completou.

O prefeito de Natividade, Thiago Jayme Rodrigues de Cerqueira, reconhece a importância da parceria entre os poderes executivos municipal e estadual, para a realização de uma festa tão grande quanto a do Senhor do Bonfim.

“É a partir dessa parceria que conseguimos garantir segurança aos que vêm prestigiar essa linda festa. Assistência e conforto aos romeiros, estrutura física para que a Igreja consiga realizar as missas campais, entre outros benefícios. É muito importante e satisfatória a atenção que o Governo do Tocantins dá para os festejos do Bonfim anualmente. Isso muito nos alegra”, avaliou Thiago Jayme.

Senhor do Bonfim

O local, onde hoje é o distrito do Senhor do Bonfim, começou a receber romeiros em peregrinação após moradores da região testemunharem o mistério que envolve uma imagem encontrada por um vaqueiro em 1750. Essa imagem teria sido levada à cidade, de onde desapareceu e reapareceu, misteriosamente, no mesmo local onde foi encontrada inicialmente. A história se espalhou através de testemunhos de cura e, com o tempo, foram recebendo cada vez mais fiéis em busca de algum milagre. Hoje, a festa do Senhor do Bonfim é a maior manifestação religiosa e cultural do Tocantins, reunindo mais de 100 mil pessoas.

É comum encontrar pessoas que percorrem grandes distâncias a pé, até chegarem no local. Mantendo a tradição, os romeiros se reúnem na região central de Natividade e caminham cerca de 24 km até o povoado onde fica o santuário. A família do operador de máquina agrícola, seu Jurandir Cardoso dos Santos e da lavradora, dona Josilene Ribeiro dos Santos, frequentam o festejo de Nosso Senhor do Bonfim em Natividade desde 1998.

Para Josilene, a chance de poder rezar e adorar a Jesus Cristo é motivo suficiente para vir de Dianópolis. Este ano, um motivo mais especial os trouxe: o batizado da caçula, Maria Aurora, de seis anos.

“Toda minha vida sou católica, tenho sete filhos e, para mim, é uma felicidade e uma graça poder estar aqui todo ano, rezando com saúde”, afirmou Josilene.

Seu Jurandir reforçou o que disse sua esposa.