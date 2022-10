por Redação

A BRK, levará nesta quarta-feira, 12 de outubro, Dia das Crianças, ações de lazer e educação para a comunidade de Gurupi. Atividades como o tapetão da trilha ambiental, oficina de slime, foto spinner 360°, pintura no rosto, pipoca e algodão doce, estão entre as atrações, do espaço da concessionária, que é responsável pelos serviços de água e esgoto em 47 cidades do Tocantins.

O evento acontece a partir das 8h da manhã e segue até 12h na Praça Mauro Cunha. A BRK participa como parceira do evento que é promovido pela prefeitura do município. “O objetivo é levar participação ativa na sociedade em ações que agreguem lazer e, sobretudo, educação ambiental. Contamos com a participação da comunidade”, enfatizou a assistente social da região sul, Herica Sales.

Para o gerente operacional da regional sul, Pedro Gobbo, a ação é importante, uma vez que, envolve a participação da comunidade em atividades de lazer. “Além do momento de diversão é também a construção de uma relação com a população, levando ao mesmo tempo temas relativos à conscientização de hábitos sustentáveis”, destacou.