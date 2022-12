por Redação

A chapa “União, Modernidade, Transparência e Ética”, é encabeçada pelo atual presidente da diretoria provisória, Gorgônio Loureiro e foi constituída no Encontro de Santarém, realizado em outubro do ano passado, quando foi criada a nova entidade brasileira de jornalistas e comunicadores, especializados em Turismo.

Segundo Loureiro, agora com mandato de três anos, será o momento de fortalecer ainda mais a FEBTUR, além de reforçar o trabalho que já está sendo feito neste primeiro ano de fundação da entidade. “Fico muito feliz e agradecido pela unanimidade de lançarem meu nome para concluir o trabalho de criação e concretização da FEBTUR nacionalmente. Vamos fazer uma entidade moderna, unida, transparente e ética. Vamos ser diferentes por sabermos fazer a diferença e temos profissionais para fazer o melhor, envolvendo todos os setores do turismo brasileiro, ampliando os trabalhos em todo o Brasil, propiciando alternativas aos filiados, expandindo as novas entidades estaduais e buscar parcerias com as entidades públicas e privadas do setor turístico brasileiro”, afirmou.

FEBTUR CHAPA INSCRITA FEBTUR

O processo eleitoral será online na plataforma Google Forms, e acontecerá das 9 às 18 horas, quando os associados habilitados e cadastrados, poderão acessar o link e votar na cédula eletrônica. A posse oficial está marcada para o dia 9 de janeiro, também de forma remota e a posse festiva será no congresso nacional, que deverá acontecer entre março e abril, ainda sem local definido.

FEBTUR HOMOLOGAÇÃO DA CHAPA

FEBTUR CHAPA INSCRITA FEBTUR

CHAPA: União, Modernidade, Transparência e Ética

DIRETORIA EXECUTIVA

Presidente: Gorgônio Loureiro – BA

Vice-Presidente: Walter Estevam – SP

Diretor Administrativo: Gilberto Silva – TO

Diretor Financeiro: Ivan Leyraut Moniz Ribeiro Filho – SP

Diretora de Expansão: Tereza Christina Rayner – PA

Diretora de Operações: Selêucia Fontes – TO

Diretor de Marketing: José Maria Pinheiro – RN

Diretor de Comunicação: Marco Jacob – TO

Diretor de Planejamento: Wander Cairo Levy – RS

Diretora de Eventos: Jociene Carla Bianchini Ferreira Pedrini – MT

Diretor de Assuntos Governamentais: Douglas Spada – SP

Diretor de Assuntos Internacionais: Walter Xéu – BA

Diretor de Assuntos Institucionais: Luiz Henrique Miranda – SP

Secretária Geral: Bernadete Fárias – BA

Diretor Regional Norte: Jose Morais-AC

Diretora Regional Nordeste: Cassandra Teodoro – SE

CONSELHO DE ÉTICA – TITULARES

João Carlos Ferreira – SP

João Ramid Borges – PA

Liszt Madruga – RN

CONSELHO DE ÉTICA – SUPLENTES

Rafael Abud – SP

Fernando Onofre – PB

Arnaldo Moreira – RJ

CONSELHO FISCAL – TITULARES

Sérgio Moreira – MG

Jairo Peres – GO

Benneh Amorim – BA

CONSELHO FISCAL – SUPLENTES

Walter Freitas – MG

José Torres – GO

Luiz Carlos Cesar – BA

(Informações Gil Correia)