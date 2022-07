A praia mais amada do Tocantins, a Ecopraia da Tartaruga recebeu no último final de semana os artistas, Durval Lelys que agitou o sabadão dos banhistas e no domingo quem fez a festa foi o cantor Matheus Fernandes.

“Bom nós quebramos o estigma de que o primeiro final de semana é ruim. Nós começamos com uma atração nacional, icone do axé, que é o Durval Lelys, no domingo foi a vez do Matheus Fernandes e nós sabíamos que o sertanejo tem uma pegada diferente no coração, a galera se divertiu muito e foi maravilhoso”, disse Beto Naves.

Segundo dados da Polícia Militar, em cada show foram contabilizadas um público de mais de 5 mil pessoas.

Além dos shows também aconteceu a abertura oficial da Ecopraia da Tartaruga.

Estima-se uma movimentação de R$ 3 milhões de reais durante o final de semana. A praia conta com uma ampla variedade em restaurantes, hamburguerias, pastelarias, bares, sorveterias e até uma drogaria a serviço dos visitantes.

A segurança da Ecopraia da Tartaruga engloba postos da Polícia Militar e também do Corpo de Bombeiros, serviços sempre disponíveis.

Banhada pelas águas do Rio Tocantins, a Ecopraia da Tartaruga atrai turistas de diferentes regiões do país, por ter águas cristalinas, areias brancas, um verão agradável, tranquilidade, segurança, diversidade em atrações e muito mais.

