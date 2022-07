Share on Twitter

por Redação

A abertura oficial da Ecopraia da Tartaruga acontecerá no próximo dia (09/07), com o show do baiano Durval Lelys. Acredita-se que este ano teremos a participação de mais de 150 mil pessoas durante todo o mês de férias.

Devido a problemas logisticos e estruturais, o show do grupo musical Filhos da Bahia teve que ser cancelado, mas será remarcado em outra data.

Ecopraia da Tartaruga conta com uma ampla estrutura, para conforto dos banhistas que irão aproveitar a temporada. São inúmeros restaurantes, drogarias, lanchonetes, pastelarias, bares, hotéis, sorveterias, pousadas e até uma distribuidora de bebidas.

Para se evitar filas e otimizar o tempo, a organização da Ecopraia da Tartaturga disponibilizou meios para que se compre ingressos de forma antecipada.

Segue pontos de vendas: Posto Tio Patinhas (Gurupi), Dona Maria Gurupi, inclusive para compra de camarotes, no Trevo de Entrada para Peixe e online, pelo site: digitalingressos.com.br

ATRAÇÕES CONFIRMADAS

03/07 – Gustavo Moura & Rafael (gratuito)

08/07 – Isaac dos Teclados (gratuito)

09/07 – Durval Lelys (pago)

10/07 – Matheus Fernandes (pago)

15/07 – Zé Ricardo e Thiago (pago)

15/07 – Mayk Brasil (gratuito)

16/07 – Patrícia Borges (A vaqueira de luxo) e DJ Virking (gratuito)

17/07 – Carlos e Jader (pago)

22/07 – Forró Mió (gratuito)

23/07 – Forró do Muído (pago)

23/07 – Ruan & Leandro (gratuito)

24/07 – Parangolé (pago)

29/07 – Lucas & Murilo (gratuito)

30/07 – Sky Love do Forró (gratuito)

31/07 – Babado Novo (pago)

BEBIDAS

Levar bebidas de consumo próprio, está autorizado. O que não pode ser feito é comercializá-las. Inclusive uma das novidades é que temos uma distribuidora da Cemar exclusiva para venda de bebidas.

HOSPEDAGEM

Temos área de camping com iluminação, organização de barracas e segurança.

Outra opção é Pousada dos Apaixonados, com quartos climatizados e cafés da manhã inclusos.

São 30 suítes disponíveis com serviços de limpeza, desinfecção dos locais de nucléo comum, seguindo todos os protocolos recomendados para proteção contra a COVID-19.

Para mais informações sobre a Pousada dos Apaixonados, os interessados deverão entrar em contato no: (63) 9 9123-7539 e fazer sua reserva.

LAZER E ESPORTES

Durante todo o mês de julho campeonatos de vôlei, beach soccer (futebol de areia), beach tennis (tênis de praia) acontecerão com a galera que movimenta as federações tocantinenses.

LEMBRETE

Churrasqueiras são proibidas dentro da água, por questões ambientais e de segurança, então muito cuidado.