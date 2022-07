Share on Twitter

Por Redação

A Ecopraia da Tartaruga terá sua abertura oficial no próximo dia (09/07), com o show do baiano Durval Lelys.

Este ano, as estimativas giram em torno da participação de mais de 150 mil pessoas durante todo o mês de férias.

A Ecopraia da Tartaruga conta com uma ampla estrutura, para conforto dos banhistas que irão aproveitar a temporada. São inúmeros restaurantes, drogarias, lanchonetes, pastelarias, bares, hotéis, sorveterias, pousadas e até uma distribuidora de bebidas.

O empresário e gestor de todo o projeto da Ecopraia da Tartaruga, Beto Naves, falou sobre suas expectativas e já pensando também em 2023.

“A nossa preocupação são as questões básicas. Precisamos acertar nas travessias, nas filas, na limpeza e na segurança. Isso são coisas básicas que farão com que a praia dê certo até o fim. Fora isso, o que é audacioso e inovador, deixaremos para 2023. Então faremos o básico, mas é claro que esse básico é fazer um ambiente mais interessante e organizado. As pessoas vão sentir diferença, mesmo que o processo de nossa organização tenha acontecido em um curto espaço de tempo”, disse Beto.

Banhada pelas águas do Rio Tocantins, a Ecopraia da Tartaruga atrai turistas de diferentes regiões do país, por ter águas cristalinas, areias brancas, um verão agradável, tranquilidade, segurança, diversidade em atrações e muito mais.

Beto também falou sobre o apoio que está tendo, tanto de colaboradores, parceiros, escritórios, produtores musicais e ressaltou a importância da Veros Ambiental, para realização de um projeto dessa magnitude. “O alicerce da equipe que estamos trabalhando é a confiança”, afirmou ele.

ESTACIONAMENTO, TRAVESSIA E SHOWS ARTÍSTICOS:

Para se evitar filas e otimizar o tempo, a organização da Ecopraia da Tartaturga disponibilizou meios para que se compre os ingressos de forma antecipada.

“Estamos fazendo as vendas antecipadas para otimizarmos as filas e o processo de entrada na praia. Se você quiser comprar apenas a travessia, você consegue, assim como os shows e o estacionamento. Fica a critério do banhista”, explicou Beto.

Haverão quatro pontos de vendas para compra de ingressos antecipados, são eles: Posto Tio Patinhas (Gurupi), Dona Maria Gurupi, inclusive para compra de camarotes, no Trevo de Entrada para Peixe e online, pelo site: digitalingressos.com.br

Em relação aos shows, haverão 2 palcos. O Palco 1 será com atrações pagas e o Palco 2 com atrações gratuitas. Quem preferir, poderá comprar o combo (show + travessia) e garantir descontos.

BANHEIROS

Haverão 50 banheiros livres para quem quiser utilizar, de forma gratuita e outros mais confortáveis com baixo custo, pensando nos banhistas.

BEBIDAS

Quem quiser, poderá levar bebidas de consumo próprio para praia. O que não pode ser feito é trazer bebidas de fora para comercialização. Inclusive uma das novidades deste ano é que haverá uma distribuidora de bebidas da Cemar, exclusiva para venda de seus produtos.

HOSPEDAGEM

Haverão acampamentos, para curtir com a família, amigos e uma área de camping com iluminação, organização das barracas e segurança.

Outra opção é Pousada dos Apaixonados, com quartos climatizados e cafés da manhã inclusos. Serão 30 suítes disponíveis e dentro da pousada haverão serviços de limpeza, desinfecção dos locais de nucléo comum, seguindo todos os protocolos recomendados para proteção contra a COVID-19.

Para mais informações sobre a Pousada dos Apaixonados, os interessados deverão entrar em contato no: (63) 9 9123-7539 e fazer sua reserva.

LAZER E ESPORTES

Na Ecopraia da Tartaruga terão campeonatos de vôlei, beach soccer (futebol de areia), beach tennis (tênis de praia), com a galera que movimenta as federações tocantinenses.

LEMBRETE

Churrasqueiras são proibidas dentro da água, por questões ambientais e de segurança, então muito cuidado.

CONFIRA A PROGRAMAÇÃO DE SHOWS PAGOS E GRATUITOS, COMO TAMBÉM OS VALORES DE ESTACIONAMENTO E TRAVESSIA: