Por Redação

Com a proibição da realização de festas carnavalescas em várias partes do País, muitos aproveitaram o período para procurar destinos mais tranquilos e descansar. Um desses destinos foi o Jalapão. Durante o período, 1.074 pessoas visitaram as Dunas, um dos principais atrativos do Parque Estadual do Jalapão (PEJ), gerenciado pelo Instituto Natureza do Tocantins (Naturatins).

Por causa da alta demanda equipes do PEJ e também da Área de Proteção Ambiental (APA) do Jalapão, intensificaram as atividades de controle da capacidade de carga e monitoramento do atrativo, recepcionando e orientando os visitantes sobre os procedimentos que devem ser adotados dentro da Unidade de Conservação (UC).

“As visitas precisam ser agendadas, com a presença de um guia/condutor ambiental, e o visitante não pode portar bebidas alcoólicas, fumar e nem levar animais domésticos, salvo cão-guia”, explica Rejane Nunes, supervisora da APA do Jalapão, ao destacar também que todos os visitantes precisam usar máscaras e manter distanciamento social, reforçando a importância ambiental e a fragilidade do atrativo.

As equipes também percorreram acampamentos nas praias do rio Novo para orientar visitantes em relação aos cuidados com fogueiras e resíduos sólidos. Fervedouros, trilhas e cachoeiras também foram monitorados para que os visitantes fossem orientados sobre as regras de visitação desses locais.

Visitação

No ano passado, o Parque Estadual do Jalapão (PEJ) bateu recorde de visitação, tendo as Dunas como um de seus atrativos. Foram 55.579 visitantes, maior número registrado desde 2012, quando começou a série histórica registrada pelo Naturatins.

A capacidade de carga, ou seja, a quantidade de pessoas permitidas em cada atrativo público por vez é normatizada pela Instrução Normativa 003/2021, e de acordo com a norma vigente, a capacidade de carga das Dunas é de 200 pessoas por dia. Além disso, a visitação só pode ocorrer das 7 às 11 horas e das 14 às 18 horas.