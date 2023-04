Por Redação

O TEDx Praia da Graciosa terá, ao todo, 18 palestrantes, que, seguindo o formato já consagrado, se apresentam por até 18 minutos. Ao estilo TED, os speakers dividem suas experiências de vida e provocam reflexões na plateia. Os palestrantes têm atuações e áreas de conhecimentos diversas. Entre os destaques dessa edição estão a empresária e influenciadora, Letícia Coelho, que vai falar de inovação e criatividade, e a jornalista Maju Cotrim, com o tema diversidade na comunicação e o consultor e empresário Guilherme Tiezzi, que abordará transformação, regeneração, generosidade e (re)união humana em harmonia com a natureza. Além disso, assuntos ligados à cultura, meio ambiente, tecnologia e negócios também serão abordados pelos demais participantes.

Sobre o TEDx

No espírito de ideias que valem a pena ser espalhadas, o TEDx é um programa de eventos locais auto-organizados que reúne pessoas para compartilhar uma experiência semelhante ao TED. Em um evento TEDx, o vídeo TED Talks e os palestrantes ao vivo se combinam para desencadear discussões e conexões profundas. Esses eventos locais e auto-organizados são denominados TEDx, onde x = evento TED organizado de forma independente. A Conferência TED fornece orientação geral para o programa TEDx, mas eventos TEDx individuais são auto-organizados. (Sujeito a certas regras e regulamentos.)

Sobre o TED

O TED tem a missão de descobrir e espalhar ideias que despertam a imaginação, abraçam as possibilidades e catalisam o impacto. A organização é dedicada à curiosidade, à razão, à admiração e à busca do conhecimento — sem uma agenda. A intenção é dar boas-vindas a pessoas de todas as disciplinas e culturas que buscam uma compreensão mais profunda do mundo e envolvimento com os outros, um convite a todos a se envolverem com ideias e ativá-las em sua comunidade.

O TED começou em 1984 como uma conferência onde Tecnologia, Entretenimento e Design convergiam. Hoje, abrange uma infinidade de comunidades e iniciativas em todo o mundo, explorando tudo, desde ciência e negócios até educação, artes e questões globais. Além das centenas de TED Talks selecionadas de conferências anuais e publicadas no TED.com , com produção de podcasts originais, séries curtas de vídeos, aulas TED-Ed animadas e programas de TV traduzidos para mais de 100 idiomas e distribuídos por meio de parcerias em todo o mundo. A cada ano, mais de 3.000 eventos TEDx são organizados de forma independente e reúnem pessoas para compartilhar ideias e superar divisões em comunidades de todos os continentes. Por meio do Projeto Audacioso, o TED ajudou a catalisar quase US$ 3 bilhões em financiamento para projetos que buscam tornar o mundo mais bonito, sustentável e justo. Em 2020, o TED lançou Countdown , uma iniciativa para acelerar soluções para a crise climática e mobilizar um movimento para um futuro com emissões líquidas zero.

Lista de todos os speakers do TED Praia da Graciosa

1. Amanda Barbosa: Negócios com Alma Feminina;

2. Danila Duarte: Integridade e Compliance;

3. Danilo Barbacena: Agricultura Tecnológica;

4. Dilsilene Ayres: Cinema em Casa;

5. Ester Monteiro: Cultura e Comunidade;

6. Evania Ribeiro: A mente humana e seus talentos;

7. Felipe Rivello: Gestão Pública e seus Desafios;

8. Gabi Roxa: A arte da Dança;

9. Georgiana Borges: Neurociência e Cronobiologia com exemplos do dia a dia;

10. Guilherme Tiezzi: Transformação, regeneração, generosidade e (re)união humana em harmonia com a natureza.

11. Harion Camargo: Finanças Comportamentais e o Público LGBTQI+;

12. Henrique Nesello: Associativismo e a Comunidade;

13. Letícia Coelho: Inovação e criatividade;

14. Lísia Daniella: Corpo Humano e suas Capacidades;

15. Luiz Carvalho: Inteligência Artificial;

16. Maju Cotrim: Diversidade na comunicação;

17. Miguel Biage: Tecnologia e Inovação;

18. Rudiney Moreira: Liderança e suas Habilidades;

Serviço

TEDx Praia da Graciosa

Data: 05 de maio – sexta-feira

Horário: das 14h às 20h

Local: Auditório da Fecomércio em Palmas (TO)

Adquira seu ingresso pelo link https://www.eventbrite.com.br/ e/tedx-praia-da-graciosa-2023- tickets-624368451847

Valores dos ingressos: R$ 40,00 inteira e R$ 20,00 meia