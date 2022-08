Por Redação

“Cidades Ao Longo da Estrada” é um documentário histórico, de longa-metragem. Tem 75 minutos de duração. Discorre sobre o surgimento e desenvolvimento das cidades tocantinenses situadas às margens da rodovia Belém-Brasília, entre Talismã (extremo sul do Tocantins, na divisa com Goiás) e Aguiarnópolis (extremo norte do Tocantins, na divisa com o Maranhão). Estruturado em ordem geográfica, sentido sul/norte, e simulando uma viagem de carro, o documentário conta um pouco da história de cada uma das 27 cidades tocantinenses situadas ao longo dessa importante rodovia de integração nacional. O espectador notará que a estrada foi de fundamental importância para o surgimento dessas cidades. Algumas já existentes, poucas, diga-se de passagem, cresceram e se desenvolveram graças à construção da rodovia. Sem ela, essas cidades seriam até hoje pequenos povoados perdidos no tempo e na vastidão do centro-norte do Brasil.

GURUPI E BERNARDO SAYÃO

Gurupi tem um lugar de destaque no documentário. Não apenas porque o Diretor Hélio Brito é um gurupiense (nascido em Porto Nacional). Mas porque Gurupi tem sua história entrelaçada com a história da estrada, Bernardo Sayão faz parte da origem de Gurupi (pouca gente sabe disso), e também porque essa cidade foi a mais importante base de apoio de Sayão, o grande arquiteto da estrada. E mais: com a morte de Sayão, quando faltavam apenas duas semanas para o término da grande epopéia da construção, para o seu lugar foi destacado um outro engenheiro que também fez história em Gurupi: Waldir Lins.

TIMESTAMPS

Apesar de longo (uma hora e quinze minutos), o documentário traz um recurso disponibilizado há pouco tempo pelo Youtube e que facilita bastante a vida do espectador/internauta: é um recurso chamado “timestamps”, que é uma espécie de índice, como dos livros. Com ele, o internauta não precisa assistir a todo o documentário (ou vasculhar a linha do tempo) para encontrar sua cidade no meio de outras 27 cidades. Não, o internauta só precisa clicar no nome da cidade (no número em azul), que fica na descrição do vídeo, e assistir com exclusividade apenas a sua cidade. A produção do documentário sugere que o internauta assista primeiro à “Introdução Histórica” do documentário (cerca de 4 minutos), depois pule para sua cidade (aproximadamente 3 minutos) e, por fim, assista ao “Encerramento” (2 minutos), que discorre sobre a importância da rodovia Belém-Brasília para a criação do Estado do Tocantins. Basta clicar nos links respectivos.

“Cidades Ao Longo da Estrada” se parece muito com outra obra produzida recentemente pelo cineasta Hélio Brito para a Agência Nacional do Cinema (ANCINE), que é a Série de 05 episódios intitulada “Bernardo Sayão e a Estrada de Papel”, que será exibida em rede nacional de Televisão no primeiro semestre de 2023. O trailer dessa Série já está disponível e pode ser visto no link abaixo. Trata-se de duas obras distintas. A Série aborda a vida e a obra do engenheiro Bernardo Sayão, que inclui a construção e administração da CANG (Colônia Agrícola Nacional de Goiás), hoje cidade de Ceres-GO; a vice-governadoria do estado de Goiás; a sua importante participação na construção de Brasília; além do seu projeto maior, a ligação do norte ao sul do país através da rodovia Belém-Brasília. Já o documentário “Cidades Ao Longo da Estrada” aborda apenas as histórias específicas das 27 cidades tocantinenses situadas às margens dessa grande rodovia, inseridas no contexto da rodovia e da chamada “Marcha para oeste”.

LINK trailer Série “Bernardo Sayão e a Estrada de Papel”: https://www.youtube.com/watch?v=Q4d_vQFNnKk

CIDADES PARTICIPANTES (por ordem geográfica sentido sul/norte)

Talismã, Alvorada do Tocantins, Figueirópolis, Cariri do Tocantins, Gurupi, Aliança do Tocantins, Crixás do Tocantins, Santa Rita do Tocantins, Fátima, Oliveira de Fátima, Nova Rosalândia, Pugmil, Paraíso do Tocantins, Barrolândia, Miranorte, Rio dos Bois, Fortaleza do Tabocão, Guaraí, Presidente Kennedy, Brasilândia do Tocantins, Colinas do Tocantins, Nova Olinda, Araguaína, Wanderlândia, Darcinópolis, Palmeiras do Tocantins, Aguiarnópolis.

LINK documentário “Cidades Ao Longo da Estrada “: https://youtu.be/Dq7Asb0K_yg

EQUIPE TÉCNICA PRINCIPAL

• Roteiro e Direção: Hélio Brito.

• Imagens: Igor Zinsky / Vinícius Alves de Oliveira.

• Assistente de Cinegrafia: Ana Carolina Brito.

• Coordenação de Produção: Sandra Alves.

• Edição: Luan de Oliveira Nunes.