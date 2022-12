Por Núbia Daiana Mota

Chegar ao Fim del Mundo, no Ushuaia, em uma kombi é a primeira etapa do sonho do casal do Tocantins, Jamis Mota e Bruna Gomes. A viagem começou há seis meses e é compartilhada com milhares de seguidores na internet. O vídeo da chegada, no ponto mais austral do Planeta, viralizou. “Estamos muito felizes e emocionados em estar aqui, realizando nosso sonho, dividindo nossas aventuras e mostrando como é viver na estrada”, relata Bruna.

O projeto dos tocantinenses é chegar até o Alaska na kombi que foi transformada num lar sobre rodas. Na viagem, que deve durar dois anos, também estão os cãezinhos Stuart e Dobby.

Bem Aventureiros

O projeto da família Bem Aventureiros é compartilhado nas redes sociais pelo instagram e no youtube. Foi em meio à pandemia da Covid-19, ainda em 2020, que eles começaram a buscar novas perspectivas e começaram a transformar a kombi na casa da família.

A kombi foi batizada de Diana, em homenagem à personagem Mulher Maravilha. “O nome tem feito jus a ela, porque a kombi é tão guerreira como a Mulher Maravilha. Já passamos por muitos perrengues, desde o início da viagem, e tenho certeza que ela vai conseguir nos levar até o Alaska”, aposta Jamis.

O maior desafio do casal foi ainda no Brasil, ao se envolverem num acidente no centro de São Paulo. O episódio teve repercussão nacional e a kombihome precisou passar por uma grande reforma. Depois do susto, eles seguiram viagem e agora comemoram a chegada ao fim do mundo. “Tudo tem sido emocionante e estamos gratos por estar vivendo essa aventura. Até nas dificuldades temos conhecido tanta gente bacana, e recebendo apoio de diversas formas, inclusive pelas redes sociais”, conta Bruna.

Transformação da kombi

Para custear a viagem eles venderam o apartamento e o carro. Jamis é personal trainer e faz as consultorias on-line. Bruna, que já trabalhava como social media, continua a desenvolver as atividades, mas agora, a cada dia conta com novas inspirações. “As pessoas achavam muita loucura nossa largar tudo e viver viajando. Mas tem sido gratificante ter a cada dia um quintal diferente: praias, o mar, geleiras, paisagens muito inusitadas. A gente vive, trabalha e se diverte”, conta Bruna.

“É maravilhosa essa experiência. Os perrengues não superam todos os lugares e paisagens espetaculares que já conhecemos até aqui. Com certeza fizemos a escolha certa e está valendo muito a pena”, afirma James.

20 mil km

Para chegar até o Alaska, Jamis, Bruna, Stuart e Dobby devem percorrer cerca de 20 mil km. O trajeto que começou pelo Brasil, segue uma rota que inclui a Argentina, o Chile, passando pelo México, os Estados Unidos e o Canadá. Após dois anos na estrada eles planejam retornar ao Tocantins.