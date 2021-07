Por Wesley Silas

Beth Melo, 36 anos, é casada, mãe de duas filhas e natural de Gurupi-TO e atua como maquiadora e Digital Influencer.

Ela defina Digital Influencer como uma profissão formada por pessoas capazes de “interagir por meio das redes sociais levando informação, dicas e experiência de vida para os seguidores, é a ponte entre o empresariado e consumidores”.

Ao Portal Atitude, ela disse que se despertou para atuar como Digital Influencer no ano de 2015 quando iniciou sua participação nas redes social por meio do facebook.

“Iniciei divulgando trabalhos que eu desenvolvia como Bronzeamento Natural e Maquiagem. Naquela época percebi a interação do público e, visto isso, comecei a postar dicas de maquiagem e com isso os seguidores só aumentavam”, disse.

Em 2017 ela participou da feira de beleza Beauty Fair voltada às mídias sociais, ocasião em que foi apresentada como profissional Digital Influencer

“A partir desta data realizei vários cursos na área, investi em equipamentos de áudio, vídeos, computadores, celulares, entre outros”.

Beth Melo relata o principal desafio da sua carreira foi enfrentar o preconceito por ela não ter o padrão de beleza feminino imposto pela sociedade.

“Por meio do carisma conquistei mais seguidores a cada dia. Com isso fui chamando a atenção de empresas de nível nacional, regional e local. Hoje nossa rede de amigos seguidores já somam mais de 25 mil no instagram, temos parcerias com mais de 10 empresas dos mais variados seguimentos”, explica.

Sobre o Tocas Hause

A Tocas House é um projeto criado pelo influenciador @CatYury , que tem como público-alvo criadores de conteúdo presentes nas plataformas Instagram e TikTok.

A Tocas House reunirá influenciadores de várias regiões do estado do Tocantins, com o intuito de dar maior visibilidade ao estado.

Isso será realizado por meio da promoção dos influenciadores e criadores de conteúdos que estarão na casa, envolvendo também suas respectivas cidades e parceiros

O estado do Tocantins pelo tamanho do território e quantidade populacional, possui pouca visibilidade digital, em comparação a outros estados do Brasil. Portanto a nossa meta é ter reconhecimento virtual tanto dos influenciadores como das empresas Tocantinenses.

Dentre os influenciadores do Tocantins, somente dois chegaram a marca de 1 milhão de seguidores nas plataformas Instagram e Tiktok.

“Precisamos mostrar mais nossa representatividade na cultura, na moda, no humor e etc. E somente juntos, conseguiremos alcançar esse objetivo, esse é o propósito da Tocas House”, arremata a influenciadora.