Por Redação

A ideia do projeto surgiu há 5 anos e nesta Domingueira, os artistas retornam aos palcos para trazer o melhor da influência musical de Luiz Gonzaga e da nova geração, com uma pegada mais pop, jovem e descontraída.

Domingueira

A Domingueira do Sesc agora chegou para oferecer um domingo relaxante e atrativo para os frequentadores do clube do Centro de Atividades Sesc Gurupi. Unindo a música e o lazer por meio de uma atração musical com repertório alegre e dançante, com ritmos como o samba, o axé, o pagode, o sertanejo e o pop rock.

Evento: Domingueira do Sesc

Artista: Pedro Arnoud

Data: 18 de junho

Horário: 13h – Ao vivo

Local: Centro de Atividades Sesc Gurupi

Entrada: Gratuito para o trabalhador do Comércio e seus dependentes, R$ 25,00 público geral, R$ 12,00 para idosos e estudantes

Informações: (63) 3212-9937

Sobre o Sesc

O Serviço Social do Comércio (Sesc) é uma entidade privada sem fins lucrativos administrada pela Fecomércio Tocantins, que é ligada a Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC). Por meio do acesso à cultura, educação, saúde, esporte, lazer e assistência, são oferecidos serviços e ações que melhoram a qualidade de vida dos brasileiros através de suas mais de 580 unidades por todo o país.