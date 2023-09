por Redaçã

Natural de Araguaína (TO), Relmivam Milhomem é um músico e compositor tocantinense. Iniciou sua carreira na década de 90 e tem como referência artistas do cancioneiro popular tocantinense. Para suas canções, Relmivam se inspira em elementos do cerrado e as peculiaridades e tradições do Tocantins. Para o Aperitivo Sonoro, o artista trará o melhor da música popular brasileira e da música de raiz em seu repertório.

Aperitivo Sonoro

Projeto que busca oferecer à população acesso gratuito à boa música popular brasileira, por meio de um rodízio entre músicos de Palmas, de outras cidades do Estado e do país. As apresentações são ao vivo e acontecem sempre na unidade Tênis Sesc, que fica no Jardim Aureny III.

Sobre o Sesc

O Serviço Social do Comércio (Sesc) é uma entidade privada sem fins lucrativos administrada pela Fecomércio Tocantins, que é ligada a Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC). Por meio do acesso à cultura, educação, saúde, esporte, lazer e assistência, são oferecidos serviços e ações que melhoram a qualidade de vida dos brasileiros através de suas mais de 580 unidades por todo o país.

Evento: Aperitivo Sonoro

Artista: Relmivam Milhomem

Data: 15 de setembro

Horário: 18h às 22h – ao vivo

Local: Tênis Sesc – Jardim Aureny III

Entrada: Gratuita

Informações: (63) 3216-8901 e [email protected]