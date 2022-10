Desenvolver uma agenda de eventos e um roteiro viável para movimentar a cadeia turística de Gurupi e região foi o tema de uma reunião realizada na quinta-feira, 06, na sede do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae) de Gurupi. O encontro aconteceu via parceria entre Prefeitura Municipal de Gurupi, Conselho Municipal de Turismo da cidade e Sebrae-TO.

“Temos vários segmentos que podem ser explorados nesta área de turismo em Gurupi, como o turismo religioso, o de negócios, entre outros. Neste projeto de formação do Calendário do turismo de Gurupi e da região Sul, todos vão estar contemplados, por isso nós precisamos dar as mãos. Porque isso otimiza o trabalho, planeja custos e integra todas as áreas para fortalecer o turismo na nossa região, principalmente em Gurupi que é a cidade polo e que pode dar sustentação à toda esta cadeia turística gerada na região. Então, que nós possamos fazer desta organização entre poder público e entidades envolvidas, referência na área, para o restante do estado”, disse a Prefeita Josi Nunes durante a abertura do evento.

Depois de criada, esta Agenda será divulgada de forma geral para os comerciantes fazerem um trabalho direcionado para estas datas comemorativas. Já que isso possibilitará que os empresários do segmento do turismo, como rede hoteleira, bares, restaurantes, entre outros, possam se preparar adequadamente para a recepção e atendimento dos turistas, bem como evitar o choque ou acúmulo de eventos nas mesmas datas. Tudo isso visando um melhor atendimento e acolhida ao turista em Gurupi.

O consultor sênior do Sebrae-TO, Alex Veras explicou como dar direcionamento especializado em torno da criação de um produto turístico que deverá ser oferecido à população. Ele também agradeceu o apoio da prefeita em torno do projeto.

“Esta parceria com a Prefeitura de Gurupi e esta participação da prefeita Josi Nunes em toda esta ação é essencial para o desenvolvimento de todo este trabalho. Porque todos estes números pesquisados pela Secretaria de Cultura e Turismo vão nos ajudar a realizar o diagnóstico da infraestrutura oferecida pela cidade hoje. Assim, vamos fazer um planejamento estratégico muito mais focado para cidade e região. Isso trará muito mais facilidade para criação deste produto turístico da capital da amizade que será formatado e alicerçado de acordo com as exigências de mercado. Assim, vamos também atrair investimentos para Gurupi que é um município muito importante para todo restante do estado”, explicou Veras.

A participação direta da gestora também foi mencionada pelo pioneiro do Rotary Club de Gurupi, seu Clóvis Duarte. “Já participei de várias reuniões de incentivo ao turismo de Gurupi, mas nunca tinha visto um apoio tão grande como desta vez, na gestão da prefeita Josi Nunes. Como comerciante pioneiro em Gurupi e membro do Rotary Club, eu agradeço este apoio da prefeita e tenho a certeza que desta vez Gurupi fará a diferença no turismo regional e assim gerará mais crescimento econômico para cidade,” frisou ele.

Na ocasião, ainda foram mostrados dados de um inventário da oferta turística da cidade. Uma pesquisa realizada pela Secretaria Municipal de Cultura e Turismo de Gurupi, no intuito de buscar pontos fortes para o desenvolvimento deste Calendário de Eventos para atender toda população e atrair novos visitantes para o local. Uma das informações que chamou a atenção do público presente foi a enorme quantidade de leitos de hotéis às margens da BR 153. São mais de 1.500, a maior rede de hotelaria próxima à rodovia no país.

“Com a ajuda do Sebrae estamos avançando muito nesta área de turismo e isso é muito importante para o município. Hoje temos uma emenda parlamentar que nos proporcionou a criação de um projeto de consultores de turismo em algumas cidades. Aqui na região sul do estado os municípios contemplados foram Gurupi, Peixe e Formoso do Araguaia. E com isso, a intenção do nosso trabalho, inicialmente é a elaboração de um produto que é o Calendário de Eventos para Gurupi para todos ano de 2023 que será o pontapé inicial para próximas ações que serão desenvolvidas”, disse Amanda Costa, Secretária Municipal de Cultura e Turismo de Gurupi.

Entre as instituições presentes na reunião estavam representantes do SENAC, SESI, SICREDI, ACIG, UNIRG, UFT, IFTO, Federação Brasileira de Jornalistas e Comunicadores de Turismo no Tocantins (Febtur), representada pelo jornalista, Wesley Silas; ASSOCIAÇÃO DE ARTESÃOS DE GURUPI, BANCO DA AMAZÔNIA e empresários donos de hotéis e restaurantes da cidade.