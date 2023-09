Coquetel de lançamento aquece Gurupi para o Show de Zé Neto e Cristiano, no estádio Resendão

Via Assessoria

A noite de ontem foi marcada por uma dose de antecipação e muita animação em Gurupi com o coquetel de lançamento do aguardado show da dupla sertaneja Zé Neto e Cristiano. O evento, que aconteceu no elegante VS Sushi, reuniu fãs, admiradores da música sertaneja, imprensa e apoiadores que anseiam pelo espetáculo marcado para a véspera de feriado, no dia 1º de novembro, no estádio Resendão.

Apesar da ausência dos artistas, o coquetel foi um sucesso absoluto e uma prévia do que os fãs podem esperar no show que está por vir. O VS Sushi proporcionou o cenário perfeito para uma noite animada, com sua atmosfera acolhedora e gastronomia de alta qualidade.

Os convidados foram recebidos com um clima festivo e uma decoração que remetia ao universo da dupla. Música ao vivo e telões exibindo os grandes sucessos de Zé Neto e Cristiano mantiveram todos no clima da festa.

Durante o evento, a equipe de organização do show compartilhou detalhes empolgantes sobre a apresentação que está sendo preparada para o dia 1º de novembro. O repertório promete agradar a todos, abrangendo desde as canções que alçaram a dupla à fama até os mais recentes hits. A produção do espetáculo também promete surpreender o público com uma experiência única.

Os ingressos para o show no estádio Resendão já estão à venda e têm sido disputados desde o início da pré-venda. Com a data marcada para a véspera de feriado, a expectativa é que o evento reúna um grande público, tornando-o um dos destaques culturais do ano em Gurupi.

O estádio Resendão, palco escolhido para a apresentação, é conhecido por receber grandes eventos na cidade e proporcionará uma atmosfera incrível para o show de Zé Neto e Cristiano. “A véspera de feriado promete ser uma noite inesquecível para todos os presentes, repleta de música de qualidade e a energia contagiante da dupla”, afirmou a equipe organizadora durante o cerimonial.

Com o sucesso do coquetel de lançamento, Gurupi está mais do que pronto para receber Zé Neto e Cristiano em novembro. “Os fãs podem aguardar ansiosamente por uma noite repleta de emoção e música que certamente marcará suas memórias por muito tempo. A contagem regressiva para o grande espetáculo já começou, e a expectativa só cresce”, destaca a organização.