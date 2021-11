O Governo do Tocantins, por meio da Agência do Desenvolvimento do Turismo, Cultura e Economia Criativa (Adetuc), assinou nesta segunda-feira, 22, o contrato para execução das obras de sinalização turística das regiões das Serras Gerais. No valor de R$ 2.201.262,05, o processo de sinalização turística da região é uma demanda dos gestores e empresas ligadas ao trade turístico da região, sendo uma importante ferramenta para a comunicação turística e acessibilidade aos visitantes.

A execução do projeto de sinalização turística foi possível através do empréstimo, realizado pelo Governo do Estado junto ao Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento (BIRD), responsável pelo financiamento da execução do Projeto de Desenvolvimento Regional Integrado e Sustentável do Tocantins (PDRIS).

Serão contempladas com a sinalização as cidades de Almas, Arraias, Aurora do TO, Dianópolis, Natividade, Novo Alegre, Novo Jardim, Paranã, Pindorama, Rio da Conceição e Taguatinga.

De acordo com o presidente da Adetuc, Jairo Mariano, o projeto principal tem por objetivo fomentar componentes da infraestrutura turística, como o melhoramento da eficácia do transporte rodoviário e melhoramento na eficiência e seleção dos serviços públicos, além de garantir o apoio ao desenvolvimento integrado do Estado.

Entre os benefícios esperados com a sinalização, estão o aumento do fluxo turístico, facilidade de acesso para os turistas; sinalização turística apropriada e harmonizada com o meio ambiente e maior segurança e conforto para as comunidades e turistas ao visitar a região.