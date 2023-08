Por Wesley Silas

O Conselho Municipal de Turismo (Comtur) é órgão de caráter deliberativo e consultivo e tem como presidente a Secretária municipal de Turismo, Liliane Pagliarini e desde o seu reconhecido pelo Ministério do Turismo tem ganhado novos membros que representam o Poder Público Municipal e a Sociedade Civil Organizada como SEBRAE, ACIG, SENAC, UnirG, IFTO, UFT, CDL, Associação dos Artesãos, Sindicados dos Hotéis, Restaurantes e Bares; Conselho Municipal de Cultura, Feira da Amizade, Igrejas Católica e Evangélica, AMEG, Federação Brasileira de Jornalistas e Comunicadores de Turismo (Febtur) e Conselho da Mulher Empreendedora e da Cultura do Tocantins (CMEC).

Confira como ficou composto o Conselho Municipal de Turismo (Comtur) de Gurupi

A participação no Mapa é aberta a todos os municípios brasileiros, desde que observem os critérios estabelecidos em Portaria Ministerial nº 41/2021, construídos em conjunto com as Unidades da Federação. Entre os 139 municípios do Tocantins 33 fazem parte das regiões turísticas do mapa do turismo brasileiro que são divididas entre Lagos e Praias do Cantão (Araguacema, Pium, Caseara); Vale dos Grandes Rios (Araguanã, Babaçulândia, Filadélfia e Wanderlândia); Bico do Papagaio (Araguatins, Itaguatins, Praia Norte); Serras Gerais (Arraias, Aurora do Tocantins, Dianópolis, Lavandeira, Novo Jardim, Paranã, Porto Alegre do Tocantins, Rio da Conceição), Ilha do Bananal (Formoso do Araguaia, Gurupi, Lagoa da Confusão, Peixe e Sandolândia), Serra e Lago (Lajeado, Miracema do Tocantins, Palmas, Paraíso do Tocantins, Porto Nacional, Tocantínia); Encantos do Jalapão (Lizarda, Novo Acordo, Ponte Alta do Tocantins e São Félix do Tocantins).

Na categorização dos municípios das regiões turísticas do mapa do turismo brasileiro, entre os 33 municípios tocantinenses cadastrados, apenas Palmas com 530 empregos e R$ 5.066.140.0 em imposto se classificou na categoria A e Gurupi com geração de 135 empregos e R$ 757.828.0 em arrecadação de imposto foi o único na categoria B. Enquanto 03 foram classificados na categoria C, 20 na categoria D e 08 na categoria E.

“O Conselho Municipal de Turismo é importante para ampliar a potencialidade do turismo e é por meio dele que podemos estruturar o turismo local com debates entre os seus membros onde conseguimos desenvolver propostas condizentes com a nossa realidade. É bom ressaltar que Gurupi é o único município do interior do Tocantins que foi classificado na categoria B e isso significa o desempenho da economia neste setor. Então, depois de dois anos Gurupi volta para o Mapa do Turismo com a categoria B”, disse a Secretaria Municipal de Cultura e Turismo e presidente do COMTUR, Liliane Pagliarini.

