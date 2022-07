Share on Twitter

Já no sabadão, tem Chico Chokolate e Três Tons de Preto (18h), Patrícia Borges (a vaqueira de luxo), às 21h e DJ Virking (23h). Todos os shows serão gratuitos.

No domingo às 15h, tem Chico Chokolate e Três Tons de Preto, Carlos e Jader estarão no Palco Arena, às 17h e finalizando a noite, DJ Nélio e DJ Luciano a partir das 19h.

Quem desejar ir passar o final de semana pode utilizar a área de camping da praia, que tem banheiros, chuveiro, iluminação e segurança. Entrar em contato para reservas no: (63) 9 9268-2549.

Outra opção é a Pousada dos Apeixonados, com ar-condicionado, segurança, banheiros, chuveiros e cafés da manhã inclusos. Faça sua reserva pelo: (63) 9 9123-7539.

Os interessados em comprar os ingressos para o show de Zé Ricardo e Thiago e Carlos e Jader de forma antecipada, poderão acessar o site: www.digitalingressos.com ou ir presencialmente em Gurupi no Posto Tio Patinhas, no Dona Maria (inclusive para compra de camarotes) ou no Trevo de entrada da praia.