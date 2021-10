por Redação

Ao defender maior participação em projetos e decisões voltadas ao desenvolvimento do turismo e de todos os setores a ele relacionados, um grupo de profissionais de comunicação referendou, na noite de sexta, 1 de outubro, a criação da Federação Brasileira de Jornalistas de Turismo (FEBTUR).

De acordo com texto de apresentação da entidade, a FEBTUR surge para valorizar e qualificar a comunicação especializada em Turismo; desenvolver uma rede de informações entre associados em nível nacional; promover o intercâmbio de experiências; facilitar a concretização de projetos regionais e nacionais; estabelecer parcerias com o propósito de estimular o turismo como um meio de desenvolvimento econômico e social, aliado a preservação ambiental, cultural e patrimonial.

Compreendendo o futuro da comunicação especializada em turismo como um meio democrático e inovador, sempre em busca de novas ferramentas e estratégias de difusão, a FEBTUR está aberta a participação de profissionais da área de comunicação social com atividade relacionada ao setor, assim como profissionais de outras áreas que possuam atuação comprovada na difusão turística; pessoas que sempre se fizeram presentes na dinâmica das entidades, sem poder integrá-las de fato, e agora serão reconhecidas na categoria Colaborador. Além disso, empresários que estejam dispostos a abrir espaço para o turismo em seus veículos também poderão se associar e contar com os benefícios que os projetos da entidade poderão trazer.

“Queremos ser mais uma força unida às entidades do trade turístico já existentes no Estado”, explica a jornalista Seleucia Fontes, que desligou-se da Abrajet-TO para assumir o novo desafio. “Formamos um grupo de profissionais de comunicação que decidiu sair do papel único de replicadores de informações para assumir uma posição ativa, agregando valor a todas as iniciativas de crescimento do turismo local, respeitando elementos transversais como cultura, meio ambiente, educação e esportes”, completa.