Começa dia 22 de novembroColheita da Jabuticaba em Taquaruçu

Por Redação

A Festa da Colheita da Jabuticaba adicionou novas datas para uma de suas atrações, a vivência nos pomares, devido ao clima não favorável para o amadurecimento da fruta. A festa que encerraria nesse domingo, 15, foi prorrogada até o dia 22 de novembro, e pode ser agendada pelos telefones Ilza: (63) 9 8489-0599, Fábio: (63) 99275-3517, Eliane: (63) 9 9113-1387 e Maura: (63) 9 85160986.

O evento foi criado com o objetivo de celebrar fruta nacional e este ano, em sua segunda edição, aconteceria entre os dias 05 e 15 de novembro, na Vila da Jabuticaba, em Taquaruçu, no entanto, em decorrência da escassez das chuvas, a festa foi prorrogada. O evento conta com a parceira da Agência Municipal de Turismo (Agtur) e o do Sebrae, cada uma das instâncias apoiou com infraestrutura, cursos e colaborou com a identidade visual do evento.

“O Festival surgiu no fundo dos quintais para chamar atenção à todas as riquezas naturais que existem neles, essa confraternização cresceu e acabou atraindo o turista, gerando renda para a comunidade”, afirma a idealizadora e organizadora do festival, Lucyene Nascimento. Ela relata que este ano o número de interessados em comercializar os produtos cresceu, totalizando 15 estandes na Feira Drive Thru, além dos comerciantes da Rota Gastronômica.

A primeira etapa da Festa da Colheita ocorreu entre os dias 05 e 09 de novembro, na Praça das Crianças, com a abertura da Rota Gastronômica e Feira Drive Thru. A segunda etapa ocorreu no fim de semana seguinte, nos dias 13 a 15 de novembro.

O evento foi dividido entre três modalidades:

A Rota

Os restaurantes, pousadas e lanchonetes participantes da Rota Gastronômica comercializaram pratos exclusivos feitos da fruta para os visitantes. O comerciante João Batista Taveira conta que a jabuticaba não é muito procurada na região, mas atrai a atenção de turistas de todo o Brasil. “O evento é muito importante para Taquaruçu devido à sua procura, as pessoas visitam o festival e rodam a cidade inteira para experimentar os nossos pratos.”

A Feira Drive Thru

Sediada na Vila da Jabuticaba que foi criada para receber o evento, a feira teve dois horários de funcionamento, das 08 às 11 horas e das 18 às 22 horas. Um prato muito procurado foi a coxinha roxa, feita com massa de mandioca e corante de jabuticaba, o prato apresentava duas opções de recheio: o tradicional de frango desfiado com o acréscimo da casca da fruta e a vegana de carne de jaca. “Eu achei que a junção dos dois ficaria ruim porque a casca da jabuticaba é meio azeda, mas ficou delicioso, todos os pratos que eu experimentei aqui na Feira ficaram, disse a cliente Amanda Dias.

A Visitação ao Pomares

Devido ao clima, a visita aos pomares precisou ser adiada e só aconteceu a partir da segunda semana do evento, por isso foram disponibilizadas novas datas, sendo de 16 a 22 de novembro, nos horários das 8 às 18 horas, sendo preciso agendar pelos telefones disponibilizados pela organização.