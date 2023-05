Por Redação

Em um evento repleto de expectativa, entusiasmo e atrações musicais, o Governo do Tocantins lançou oficialmente, nessa quinta-feira,11, a Feira de Tecnologia Agropecuária do Tocantins (Agrotins 2023), a maior feira agropecuária da Região Norte do Brasil. O evento ocorreu na Praça dos Girassóis, em Palmas, com shows nacionais dos cantores Leonardo e Evoney Fernandes.

“O agronegócio cresce muito e a nossa feira é uma vitrine. Lançá-la oficialmente com grandes shows culturais só mostra a importância do evento, que fortalece o crescimento do nosso agronegócio, melhorando ainda mais a nossa economia”, afirmou o governador Wanderlei Barbosa para uma multidão presente na Praça dos Girassóis.

Conforme a Polícia Militar (PMTO), aproximadamente 23 mil pessoas prestigiaram o lançamento da Agrotins, que pela primeira vez teve uma abertura cultural na praça sede do Governo do Tocantins. As atrações iniciaram ao som do projeto TabokaGrande, de Taquaruçu; seguindo então a programação com a dupla sertaneja Ageu e Rodrigo; os cantores DI Luca e Raphael; DJ Lellis; e ainda o cantor tocantinense, sucesso nas redes sociais, Evoney Fernandes. A noite foi finalizada pelo cantor Leonardo, uma das maiores referências do sertanejo brasileiro.

O secretário de Estado da Agricultura e Pecuária (Seagro), Jaime Café, destacou a importância da Agrotins para o Tocantins e o país, pontuando ainda o quão é necessário apresentar atrações culturais no lançamento da feira.

“A feira tem seu destaque no cenário nacional, nada mais justo que um momento como esse para marcar seu lançamento. É um grande presente que o Governo do Tocantins está dando para população, especialmente aqui de Palmas. Não paramos por aqui, semana que vem teremos a Agrotins que esse ano está com muitas novidades”, reforçou o secretário Jaime café.

Desde de 2022 o governador Wanderlei Barbosa inovou trazendo atrações culturais para abertura da feira. Esse ano o Chefe do Executivo fez questão de pensar em um lançamento conivente com o gosto dos tocantinenses.