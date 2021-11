por Cintia Rocha

Apresentando as canções do seu primeiro DVD, o jovem cantor Zé Ottavio segue conquistando uma verdadeira legião de fãs no YouTube e nas plataformas digitais. Com o lançamento das novas músicas “Chifre ou a Parcela” e “Te Esqueci Valendo” no mês de outubro, o jovem artista tocantinense acaba de bater a marca de 1,5 milhões de ouvintes mensais no Spotify e ultrapassar oito milhões de visualizações em seu canal oficial do YouTube.

Prestes a bater 2,5 milhões de views, “Chifre ou a Parcela” traz a participação especial de Tierry e abriu a divulgação do DVD de Zé Ottavio, que conta com um repertório totalmente inédito. Já “Te Esqueci Valendo” é um feat com Tarsício do Acordeon e em menos de duas semanas já ultrapassa 2,3 milhões de acessos no YT, além de estar entre as 20 músicas em alta da plataforma. No Spotify, a faixa está no TOP 200 Brasil com mais de 1,4 milhões de streams.

“Quero agradecer a Deus por essa repercussão maravilhosa! Continuem espalhando para os amigos e curtindo. Vamos pra cima, porque essas são apenas as duas primeiras faixas liberadas do novo DVD e tem muitas outras chegando pra vocês! Chama!”, comenta Zé Ottavio que está retomando sua agenda de shows presencias. Neste mês de novembro, ele desembarca no Tocantins (seu estado natal) para apresentações nas cidades de Porto Nacional e Gurupi.

+ Sobre Zé Ottavio

Nascido em Araguaína, norte do estado do Tocantins, em 2002, Zé Ottavio tem um carreira ainda recente. Iniciou seus trabalhos na música profissionalmente em 2018, porém, desde pequeno, participava das rodas de violas organizadas na residência da família. Cresceu assim e foi incentivado pelo pai, o advogado Paulo Roberto, a seguir na área musical.

“A primeira vez que subi num palco foi a convite de um dos sanfoneiros mais requisitado do Tocantins, Joan Alessandro, a quem tenho enorme admiração e gratidão. Foi uma sensação tão incrível e inexplicável que a partir dali decidi que aquele seria o meu lugar de ser feliz e fazer as pessoas felizes” relembra Zé Ottavio.

Com talento, carisma e uma voz inconfundível, o jovem tem como inspirações em sua carreira artistas dos mais variados estilos. “Na minha playlist tem muito modão, música caipira, forró, sertanejo, ouço de tudo na verdade” conta.

Zé Ottavio já dividiu palco com nomes de peso do sertanejo como as duplas Cleiton & Camargo, Max & Luan, além de Cleber & Cauan. Em julho de 2021, gravou seu primeiro DVD em Goiânia (GO). O álbum traz as participações especiais de Tierry, Tarcísio do Acordeon e da dupla Vitor & Luan.

Empresariado pela ZPR2, Zé Ottavio tem conquistado fãs por onde passa e já aponta para um futuro promissor com números expressivos nas principais plataformas de streamings, a exemplo do Spotify, onde atualmente ultrapassa a marca de 1,5 milhões de ouvintes mensais.