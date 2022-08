Por Redação

Palmas foi escolhida por Paulo Vieira, por ser a cidade que o artista tem residência e iniciou a carreira artística. “-Você dubla a animação, Paulo? – Sim, mas tem que ter pré-estreia na minha cidade!”, brinca ele sobre a ‘exigência’ ao aceitar o contrato para dublagem no longa-metragem, em publicação no Twitter.

O personagem interpretado por Paulo Vieira, Hank, é um cão de caça sem muita sorte que precisa combater um vilão.

Filme

Dirigido por Rob Mircknof (“O Rei Leão”, “Stuart Little”), “O Lendário Cão Guerreiro” conta as aventuras de Hank, um subestimado cão da raça beagle que sonha em se tornar um samurai. Por isso, ele acaba em uma pequena vila de gatos, em Kakamucho. Antes de empunhar um sabre, o solitário Hank compensa a falta de treinamento físico com persistência. O cão terá, no entanto, de enfrentar outro desafio: ganhar o coração da maioria dos gatos de Kakamucho, que desconfiam dele por ser diferente. A produção americana conta com a Paramount Pictures como distribuidora.

O Lendário Cão Guerreiro conta com um elenco de voz original composto por Michael Cera no papel de Hank e Samuelo L. Jackson interpretando Jimbo, um gato mal-humorado e que esconde seu passado como samurai. Além disso, o comediante Ricky Gervais também está incluso no elenco como o implacável vilão Ika Chu.