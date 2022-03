Por Wesley Silas, com informações da Adetuc

O Ministério do Turismo divulgou, na segunda-feira (28), o novo Mapa do Turismo Brasileiro. O mapa reúne municípios que adotam o Turismo como estratégia de desenvolvimento e identifica necessidades de investimentos e de ações para promoção do setor em cada região turística do País. No Tocantins, foram cadastrados 27 municípios das sete regiões turísticas do Estado. Ao todo, foram cadastradas 2.542 cidades, distribuídas em 322 regiões turísticas do Brasil.

Um diferencial do Mapa do Turismo 2022 é a possibilidade de inclusão dos municípios após o prazo de lançamento do Mapa. A partir desta edição os gestores de turismo municipais podem atualizar informações ou cadastrar municípios a qualquer momento e não mais a cada dois anos, como era o processo anteriormente à elaboração do mapa, com a medida, a plataforma de atualização permanece aberta durante todo o ano.

O titular da Sectur, Hercy Filho, lembra a importância do papel exercido pelo Mapa do Turismo ao organizar os municípios em regiões, por afinidade de potencial turístico, características físicas e de gestão. “O Mapa, além de promover os municípios, gera aporte de recursos financeiros primordiais para a manutenção dos municípios inseridos”, disse, pontuando o interesse do governador Wanderlei Barbosa pelo desenvolvimento do setor.

A participação no Mapa é aberta a todos os municípios brasileiros, desde que sigam os critérios da Portaria nº 41, de 24 de novembro de 2021 e a Portaria Adetuc n° 336, de 17 de dezembro de 2021 estabelece os critérios complementares.

Tocantins no Mapa do Turismo

Nesta atualização do Mapa, o Tocantins registrou 27 municípios, dos quais cinco municípios não estavam presentes no último Mapa em 2018/19. A distribuição dos municípios cadastrados corresponde às regiões turísticas sendo três municípios da região turística “Ilha do Bananal”, (Formoso do Araguaia, Peixe e Sandolândia), sete municípios da região turística “Serras Gerais”, (Arraias, Dianópolis, Lavandeira, Natividade, Paranã, Pindorama, Ponte Alta do Bom Jesus), 6 municípios da região turística “Serras e Lago (Lajeado, Miracema do Tocantins, Palmas, Paraíso do Tocantins, Porto Nacional e Tocantínia), três municípios da região turística “Encantos do Jalapão”, (Lizarda, Ponte Alta do Tocantins e São Félix do Tocantins), um município da região turística “Lagos e Praias do Cantão”(Araguacema), dois municípios da região turística “Bico do Papagaio” (Itaguatins e Praia Norte) e cinco da região turística “Vale dos Grandes Rios” (Araguanã, Babaçulândia, Filadélfia, Pedro Afonso e Xambioá).

Gurupi deverá ser incluído em abril

A prefeitura de Gurupi disse que a Secretaria de Turismo não conseguiu fazer a integração do sistema devido problemas na plataforma do Sistema de Informações do Mapa do Turismo Brasileiro (SISMapa), mas entrará com novo pedido em abril.

“Vários municípios, assim como Gurupi, tiveram problemas na plataforma do Sistema de Informações do Mapa do Turismo Brasileiro (SISMapa). O acesso caia entre outros vários problemas, por esse motivo o mapa será reaberto agora em abril para inclusão dos outros municípios que não conseguiram o acesso . Mas as documentações estão todas prontas só aguardando a reabertura da plataforma para inclusão de Gurupi que por ter dado muitos problemas na plataforma, o ministério do turismo decidiu reabrir o prazo. Estamos só aguardando para colocar Gurupi no mapa”, disse o coordenador de Turísmo, Astor Linhares.

Para conferir o Mapa do Turismo 2022 clique aqui.

(Com informações da jornalista Kamila Gonçalves / Governo do Tocantins)