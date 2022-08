Share on Twitter

Share on Facebook

Por Redação / Fotos: Flávio Cavalera

Os fiéis, romeiros de Nossa Senhora do Rosário e Divino Espirito Santo, desceram a famosa serra da Sucupira em Dianópolis, para rezar e manter viva a tradição da Romaria secular, que retomou sua festividade depois de dois anos de pandemia.

Durante cinco dias, fieis e romeiros rezaram na Capela que dá o nome ao local, onde no século XIX um vaqueiro encontrou uma imagem de Nossa Senhora do Rosário entre os galhos de um “pé de sucupira”, árvore típica do nosso cerrado.

A festa teve abertura com a tradicional saída das folias de Nossa Senhora do Rosário e Divino Espirito Santo, percorrendo o sertão na região de Dianópolis, Taipas e Conceição do Norte, saudando os moradores das casas de fazendas onde foram recebidos nos “pousos” de folia, propagando a fé e a tradição da festa.

Marcada pela quantidade de fiéis e devotos, a festa Povoado da Sucupira que fica distante cerca de 30 quilômetros da cidade de Dianópolis, contou com uma programação dirigida pela Paróquia de São José de Dianópolis, com a participação das famílias tradicionais da Romaria, que promoveram o tradicional encontro das folias, levantamentos dos mastros, terço sertanejo, partilha da refeição em volta da fogueira, noite cultural, moda de viola caipira saudando a comunidade, batizados, missas e missa do Romeiro, encerrando a programação da festa na manhã de segunda-feira, 08 de agosto.

Fotos: Flávio Cavalera