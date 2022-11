Por Wesley Silas

A paisagem do Jalapão começa a mudar. Extensas planícies com vegetação rala e com horizonte infinito começa a dar lugar para o verde intenso do plantio de soja.

“O que era temido pelas comunidades quilombolas e pelos proprietários de atrativos da região do Jalapão começa a virar realidade”, reclama um morador do Jalapão após ver carretas bitrens carregadas com toneladas de insumos trafegando pelas estradas arenosas rumo a São Félix e Mateiros para suprir extensas áreas que estão sendo preparadas por imensos tratores.

Em vários grupos do WhatsApp defensores do turismo do Jalapão protestaram contra a chegada da soja na região.

Pela janela dos caminhões, motoristas se extasiam com a Serra da Catedral e numa rápida parada em São Félix do Tocantins aproveitam para dar um mergulho em algum das dezenas de fervedouros locais sem imaginar que a expansão da soja pode comprometer todo aquele frágil ecossistema.

A divisa com os estados do Maranhão, Piauí e Bahia está bem próximo, só subir a serra vista dali a olho nú.

“Lá em cima os grandes projetos já chegaram até a margens dos penhascos e já estão provocando erosões que derramam milhares de toneladas de terra serra abaixo provocando assoreamento das nascentes já no estado do Tocantins. Um fato desse ocorreu está semana na Serra Geral de Taguatinga”, alerta um morador da comunidade.

Conforme apurou o Portal Atitude, os atuais projetos instalados em São Félix naturalmente devem estar respaldados por licenciamento ambiental; mas o impacto desses projetos podem matar a galinha dos ovos de ouro que são os atrativos de uma região que começa a despertar o interesse de todo o mundo em conhecê-la.

Vale lembrar que a novela “Do Outro Lado do Paraíso“ mostrou não apenas para o Brasil, mas ao mundo: águas límpidas e transparentes de cor azul que brotam do chão e Dunas espetaculares em pleno cerrado.

Atualmente centenas de operadores e milhares de trabalhadores e empreendedores atuam no Jalapão e Serra Geral e estão preocupados com a chegada da soja em seus terreiros.

Chegada de carretas bitrens

Na madrugada deste domingo, 27, inúmeras carretas bitrens estavam atoladas entre a lagoa do Tocantins e São Félix impedindo o trânsito de quem ia ou vinha. Imediatamente os grupos nas redes sociais repercutiram a situação e acordaram para um eminente problema que pode afetar diretamente a todos e principalmente o ecossistema local.