por Redação

Muito confiante, Ruth fala do orgulho que sentiu ao ser indicada para o prêmio nacional.

“Para mim hoje estar numa categoria nacional concorrendo com outros cinco chefs renomados é uma honra e um desafio e já que vou, vou para ganhar”, projeta ela. Apesar das expectativas serem as melhores, Ruth lembra que para vencer mais essa etapa é muito importante que os internautas se empenhem na votação e convoca apoio de toda a população tocantinense. “Será uma honra trazer esse título, pela primeira vez na história, o nosso Estado”, disse a chef de cozinha.

Votação

A disputa conta com votação online, aberta na sexta-feira, 12, e os internautas podem votar em Ruth Almeida como Melhor Chef do Brasil por meio do link (https://pt.surveymonkey.com/r/votacaointernautaschefsnacionais).

Além da votação aberta ao público, que corresponde à etapa de Júri popular, a competição conta com outros critérios, como experiência profissional e histórico de carreira para decidir quem será o grande vencedor. O período de votação segue entre 12/11 a 02/12.

Ruth Almeida é a única mulher a concorrer no Prêmio Dólmã 2021, representando a região Norte do Brasil em empate com o chef Deocleciano Brito (Acre). Os demais concorrentes são: Rafael Bruno (MA), chef Gilmar Borges (GO), chef Pedro Alex (RJ) e chef Rodrigo Bernardes (PR).

Perfil

Chef de cozinha, consultora, pesquisadora da culinária afroindígena, Ruth já foi quebradeira de coco, doméstica, merendeira em escolas públicas e cozinheira em hotéis. Em 2016, participou do reality show “Cozinheiros em Ação”, do Canal GNT, e garantiu a terceira colocação, ao produzir no programa pratos que valorizam a culinária brasileira e da roça, definido pelo chef francês e apresentador do programa, Olivier Anquier, como uma “cozinha de amor”.