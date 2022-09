por Redação

“Sou uma jalapoeira raiz e participar desse concurso foi uma luta. Amanhã faz um mês que minha mãe faleceu. Consegui a choros fazer o prato, mas deu certo. Não desista de seus sonhos”, declarou Ana Cássia Marques de Souza, vencedora do concurso Sabores do Sertões, realizado neste final de semana, pelo Rally dos Sertões, em parceria com o Sebrae, em Mateiros, no Jalapão.

A vencedora ainda ressaltou a importância do Sebrae na vida dos empresários do Jalapão. “Às vezes estamos totalmente desanimados devido as dificuldades do dia a dia e dai o Sebrae vem com algum projeto bacana que nos faz querer continuar”.

No Rally dos Sertões, o Sebrae montou a estrutura da Vila dos Sabores no ponto de chegada dos pilotos no Jalapão. No local, os competidores e toda a comunidade tiveram a oportunidade de degustar pratos rápidos ofertados por cerca de 10 empreendimentos de Mateiros.

O gerente do Sebrae, Wolney Nóbrega, destaca que onde há turismo e um pequeno negócio, o Sebrae tá dentro. “O Sertões, juntamente com nosso apoio e a mão de obra da comunidade, movimentou a economia. O nosso papel é gerar oportunidades para os empreendedores e principalmente chamar a atenção do mundo inteiro para o território. No Jalapão, precisamos cada vez mais de ações assim, para impulsionar o turismo. Em Mateiros, o Sebrae capacitou os empresários e montou o ambiente de negócios e a Vila Sertões.Os expositores venderam todos os alimentos ofertados”.

Fabrizia Junqueira, consultora da área de Gastronomia e Segurança Alimentar do Sebrae, enfatizou que o treinamento dos empresários que participaram do concurso gastronômico ocorreu em quatro dias e, nesse tempo, o trabalho focou na capacitação para oferta de alimentos seguros, além do modo de preparo pensado para o atendimento do público na Vila Sertões. “Quando utilizamos os ingredientes regionais, o prato preparado traduz melhor a gastronomia local e ainda contribui para a divulgação e a geração de renda dos empresários da cidade”.

O ganhador do concurso recebeu a premiação de troféu e placa, além da inclusão do prato no Guia Gastronômico – Estrelas Sebrae 50+50. O resultado foi divulgado na última etapa do Sertões 2022, no trajeto do Tocantins.

Rally dos Sertões

Dos 7.202 km totais, 4.065 km foram cumpridos na parte sul do Rally dos Sertões. Neste domingo, 4, a competição iniciou sua etapa norte e os competidores deixam Mateiros rumo a Bom Jesus (PI). O maior rali do mundo encerra em 10 de setembro, no Pará. (Assessoria de Imprensa do Sebrae Tocantins)