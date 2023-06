por Redação

Para a autora, ex-senadora Kátia Abreu, o turismo no Tocantins tem um diferencial que não se encontra em outras partes do Brasil. No Estado, biomas distintos podem ser encontrados em um único lugar (Floresta Amazônica e Cerrado), o que possibilita ao turista contemplar “paisagens belíssimas e únicas, isso tudo no coração do país”. A senadora registra que o turista que vai a Tocantins tem a chance de conhecer várias tipologias de turismo, “em que o mais importante não é voltar com a mala cheia de compras, mas sim com uma bagagem repleta de novas experiências”.

A senadora destaca as águas do Jalapão, a ilha do Bananal e as cachoeiras de Taquaruçu, além do turismo religioso e da gastronomia local. Como exemplo, cita o biscoito amor-perfeito: “este sequilho que derrete na boca é feito na cidade de Natividade, mas já conquistou fama nacional”.

O relator, deputado Ricardo Ayres (Republicanos-TO), acredita que a proposta, se virar lei, poderá garantir mais investimentos no estado. “Vai fazer com que haja maior investimento por parte do poder público federal no sentido de dotar de infraestrutura toda essa região que precisa de incentivo para gerar, a partir do turismo, emprego e renda para a nossa gente, e acho que esse é o nosso grande desafio.”

A proposta, que veio do Senado e já foi aprovada pela Comissão de Turismo, pode seguir para sanção presidencial, a menos que haja recurso para análise pelo Plenário.

Fonte: Agência Senado e Agência Câmara de Notícias