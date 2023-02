Por Fabíola Sélis – Secom Gurupi

Também faz parte do sucesso do Carnaval de Gurupi deste ano o trabalho de manutenção realizado pela Prefeitura no Circuito da Folia. Nestes cinco dias de festa o “Bloco da Limpeza”, liderado pelos servidores da Secretaria Municipal de Infraestrutura e da Agência Gurupiense de Desenvolvimento (AGD), envolveu pelo menos 150 pessoas.

Um trabalho que começou antes mesmo do Carnaval começar, com uma força-tarefa para a limpeza, capina, pintura de meio-fio e também a distribuição de contêineres no Circuito da Folia e nos pontos de maiores fluxos. Para a coleta de lixo foi pensado em um reforço com uma rota para a Avenida Pará, onde foi montada a estrutura da folia, sedes dos blocos e também nos pontos de maior movimento turístico.

Relton de Oliveira, diretor administrativo da Secretaria Municipal de Infraestrutura, disse que o cronograma de trabalho é dividido em três fases: antes, durante e após o evento. “Antes do Carnaval deixamos a cidade organizada para receber os foliões e os turistas. Proporcionando uma estrutura na cidade, encantando os foliões e nossa população. E tudo já está preparado para o último dia, assim que terminar a festa, entra na Avenida a equipe da limpeza”, ressaltou.

A auxiliar de serviços gerais, Maria da Paz, curtiu a folia no último domingo depois que ouviu comentários de que a festa estava tranquila. “Sem dúvida a organização do Carnaval em Gurupi foi algo que chamou a atenção esse ano. O que posso dizer é que a festa está linda! Segurança, animação, Avenida lotada, organização e limpeza. Tudo perfeito”, disse.

Bloco da Limpeza

Pelo menos 150 pessoas fazem parte da equipe de limpeza e organização do Circuito da Folia, divididos em tarefas como a coleta de lixo nos contêineres, varrição e lavagem com caminhão pipa. Além disso, ainda há equipes auxiliando os fiscais da Agência Municipal de Trânsito e Transportes (AMTT) no controle do acesso dos veículos no Circuito.

Até esta terça-feira, 21, já foram usados 396 mil litros d’água pra fazer a lavagem do Circuito e ruas ao entorno, para eliminar o odor de bebida alcoólica e urina. Foram usados diariamente 2 caminhões, sendo um de 15 e outro de 18 mil litros, além de 3 tanques. E até o momento 10 galões de 5 litros de essência de eucalipto também foram utilizados na limpeza do Circuito da Folia.