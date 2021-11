por Redação, via Karina Souza/Exame

Um avião de pequeno porte caiu, nesta sexta-feira, às 16h20, perto de uma cachoeira na serra de Caratinga, interior de Minas Gerais. Uma das passageiras é a cantora de música sertaneja Marília Mendonça. A aeronave é um bimotor Beech Aircraft, da PEC Táxi Aéreo, de Goiás.

Em nota, a assessoria da cantora confirmou ao G1 que Marília estava em um avião que caiu e afirmou que na aeronave estavam: a cantora, um produtor, um assessor, o piloto e o copiloto. A informação inicial era a de que todos eles estavam bem. Contudo, informações posteriores do resgate mostraram que há pelo menos duas vítimas fatais — um homem, cuja identidade não foi divulgada ainda, e um corpo que foi retirado da aeronave já coberto.

O segundo corpo usava uma roupa bastante similar à usada pela cantora no momento do embarque.

De acordo com informações transmitidas ao vivo pelo Supercanal, o resgate ainda está em andamento.

Marília usava o avião para ir a um show em Caratinga. Antes do embarque, ela chegou a filmar um vídeo em que aparecia entrando no avião e publicou no Twitter. Momentos depois da queda, fãs começaram a suspeitar nas redes sociais de que se tratava da queda do avião da cantora.