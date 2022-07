Share on Twitter

por Redação

Neste sábado (30), Gravatá-PE vai viver uma grande noite de muita música sertaneja! No Hotel Canáriu’s de Gravatá, a cantora Clara Garcia canta seus sucessos e muito mais no São Julhão com Forronejo.

A cantora tocantinense Clara Garcia, que recentemente gravou um EP e está para lançar um novo DVD, vem encantando os goianos, local que decidiu morar por ser a capital do sertanejo. Já com show por todo o Brasil, ela vem encantando por onde passa por conta do seu timbre aveludado e músicas que falam de sentimentos. Recentemente Clara gravou a música Homenagem a Você, com participação de John Amplificado.

Clara Garcia, cantora e compositora

De Franca – São Paulo, a cantora Clara Garcia, com oito anos de idade, iniciou sua musicalidade tocando violão e cantando em igrejas do interior do Tocantins.

“Sempre gostei de cantar!”, destaca a cantora. Aos 16 anos já tocava em bares, acompanhada por seus pais. Após morar cerca de 20 anos em Gurupi, Tocantins, hoje ela reside há 11 meses em Goiânia (GO).

Clara sempre foi incentivada pela mãe, Ana Garcia, que é formada e pós-graduada em Música pela UnB – Universidade de Brasília, e proprietária de Escola de Música em Gurupi, no Sul do Tocantins.

Hoje, uma mulher de 24 anos e como todo artista, tem como sonho mostrar o seu trabalho pelo mundo. Clara conta que, o que gosta de mostrar para o público é um trabalho autoral. A cantora cantou recentemente com a dupla Henrique e Juliano a música ‘Estrelinha’. O vídeo viralizou e Clara viu o número de seguidores em suas redes sociais dobrarem da noite para o dia.

Morando em Goiânia hoje, quando ela viu em um sinal que morar na capital sertaneja – sem muitos recursos na época, apenas com a fé e coragem, iria alavancar sua carreira. Logo a artista foi contratada pela agência Plug Records como cantora e compositora, foi quando sua carreira começou a seguir outros rumos. Ela passou a cantar também com os Parazim, Maiara e Maraisa, Israel Novaes, Gabriel Gava, Naiara Azevedo, Humberto e Ronaldo, entre outros.

Com mais de 100 composições, Clara conta que começou a compor com 18 anos. “Escrevi há seis anos, a minha primeira composição, depois de uma decepção amorosa”, disse. A Paulista, faz parte do Casting de artistas da gravadora e agência de compositores, Plug Records, em Goiânia. A gravadora lançou cinco faixas autorais da artista.