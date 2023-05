Por Clifton Morais

Nascido na cidade de Gurupi, na região sul do Tocantins, mas criado em Cariri, próximo da cidade onde nasceu, o cantor Higor Brito Cirqueira Queiroz é uma das promessas da música sertaneja do Brasil. O músico tocantinense tem 29 anos e 14 deles dedicado a música. Ele tem chamado atenção por onde passa, com shows animados, reproduzindo músicas de cantores já renomados, mas também com lançamento de várias músicas inéditas. No mês de junho, ele vai lançar seu mais novo DVD “Higor Queiroz Acústico”, onde trará cinco músicas inéditas, quadro delas sendo composição de autoria do empresário e ex- produtor do cantor Cristiano Araújo, Raynner Sousa.

“Estou muito feliz com tudo que tem acontecido, com o apoio de todas as pessoas. A forma de retribuir tudo isso é levando muita alegria a nossa gente por meio da música, pois é isso que eu sei fazer de melhor. O lançamento do novo DVD vai acontecer em junho, por meio de várias plataformas digitais. Serão seis faixas e cinco delas, inédita. Está tudo sendo preparado com muito carinho e está ficando lindo. Nos aguarde que vão amar”, destacou Higor Queiroz.

O cantor tocantinense é conhecido em várias regiões do Brasil. Ele iniciou sua carreira depois de ter o talento descoberto quando participava de uma banda municipal na cidade de Cariri- Tocantins. Depois disso formou a dupla Higor e Alessandro, onde cantou em bares e festas agropecuária, tanto no Tocantins, como em outros estados, como em Goiânia, por exemplo, berço da música sertaneja.

Após cinco anos, ele resolveu seguir carreira solo, mas já tinha conhecido cantores famosos e participado de trabalhos junto com eles, tais como: Michel Teló, Humberto e Ronaldo, Ph e Michel, George Henrique e Rodrigo, Hugo Henrique, Cristiano Araújo, entre outros. Ele sempre foi parceiro e valorizou os artistas da casa. Fez questão de contribuir com o trabalho dos colegas do Tocantins, como o cantor Chico Chokolate, Maninho Show, Paulo Henrique, Nailson Lima, Deusa Pinheiro, Banda Eclipse e muito mais.

Higor Queiroz é o filho do meio, entre três irmãos. A música já está no sangue. O irmão mais novo é baterista e o pai dele sempre tocava e cantava, o que inspirou Higor a seguir essa carreira. Queiroz conheceu vários compositores e compôs com eles. O primeiro projeto dele foi com PH e Michel, dupla famosa em Goiânia. Gravou com Ciro Neto , primeiro projeto como artista solo. Ele lançou a música amante ou fiel, que resultou em vários shows.

Atualmente, o cantor tem o apoio do ex- empresário do cantor Cristiano Araújo, o compositor Raynner Sousa que tem apostado na carreira dele. Quem participa do show de Higor, se diverte em uma festa eclética, com rock, axé, forró, mas principalmente o sertanejo animado que é a identidade do cantor.

Para quem quiser conhecer mais do cantor e contratar para shows, pode entrar na página oficial dele no instagram: https://www.instagram.com/higorqueirozoficial/?igshid=ZDdkNTZiNTM%3D