Cantor Manoel Gomes, do Caneta Azul, anuncia noivado com tocantinense de São Félix

por Wesley Silas

Maria Reis, moradora de São Félix – município mais central do Jalapão, foi anunciada por Manoel Gomes como sua noiva em seus stories na noite do dia 22 de setembro. Manoel Gomes é maranhense de Bacabal e recebeu o nome caricato de Caneta Azul e ficou conhecido em todo Brasil após virar “meme” nas redes sociais e seus sucessos foram acompanhados por famosos, como Tirulipa, Solange Almeida, João Gomes e Ivete Sangalo, que neste ano, durante o Carnaval, parou o trio elétrico para cumprimentar Manoel Gomes, que passava em outro trio.

Maria Reis mora numa cidade que tem entre os destaques a Praia do Alecrim e a Praia Rica que ficam às margens do Rio Soninho (Sono); a Cachoeira da Jalapinha; a Praia da Arapuá; o encontro do Rio Sono com o Rio Novo; o Fervedouro do Alecrim; e o poço de água morna e borbulhante, que é conhecido como fervedouro. No artesanato destaca-se o Capim Dourado, matéria prima retirada nas veredas do município. (Com informações do G1)