Câmara de Dianópolis presente na ABAV 2023

Por Redação

Representando a Câmara Municipal de Dianópolis, o vereador Marcelo Rodrigues, que tem como uma de suas bandeiras o turismo das Serras Gerais, participa no Rio de Janeiro (RJ), da ABAV EXPO 50/2023, a maior feira de turismo da América Latina, organizada pela Associação Brasileira de Agências de Viagens (Abav).

O evento reúne os principais players e promove a conexão com o principal canal de distribuição do Turismo brasileiro: os agentes de viagens.

O vereador integrou a comitiva do governador Wanderlei Barbosa, acompanhado da primeira dama Karynne Sotero, da deputada estadual Cláudia Lelis e do deputado estadual Eduardo Mantoan e do secretário estadual de Turismo Hercy Filho.

“Muito feliz em estar aqui e poder representar a nossa querida Dianópolis, a Câmara Municipal. É uma vitrine internacional do turismo brasileiro. Aqui teremos acesso à oficinas e palestras que irão fortalecer o conhecimento, trazendo novas oportunidades para o desenvolvimento do turismo em nosso município e nas Serras Gerais. É uma excelente oportunidade para o turismo com novas parcerias para investimentos e iniciativas que poderão impulsionar nossa economia local, trazendo mais oportunidades para a região”, disse o vereador Marcelo Rodrigues.

A comitiva tocantinense contou também com a presença de vários prefeitos do estado e principalmente das Serras Gerais, a exemplo do gestor de Ponte Alta do Bom Jesus, José Luciano e também da prefeita da Capital Palmas, Cinthia Ribeiro e demais autoridades. A ABAV Expo 2023 acontece entre 27 e 29 de setembro, no Rio de Janeiro.