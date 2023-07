Por Wesley Silas

Segundo Duda, a reforma da rampa poderia ter iniciado no mês de junho, época em que o Rio estava ainda mais baixo, mas a Prefeitura resolveu fazer a obra no pico da temporada, conforme mostra o vídeo abaixo:

Em nota a Secretaria Municipal de Infraestrutura e Agricultura alegou que somente nesta época do ano é possível realizar reforma na rampa, especificamente em curto período entre os dias 20 de junho e 10 de agosto, época em que a jusante da UHE Peixe Angical fica estável.

“A interdição se faz necessária, em razão do cuidado com as pessoas e turistas que estão no local. Vale ressaltar que o trabalho dos barqueiros da Associação não está sendo prejudicado, eles estão tendo livre acesso para fazer o transporte das pessoas a localidade desejada para curtir a temporada de férias”.

Informou ainda que a interdição total acontecerá apenas nesta quinta-feira, 20, e está sendo adotada “como medida de segurança aos próprios associados e turistas, bem como no cuidado com os veículos que estavam no local”, disse.

“Quanto os serviços ditos que estava parado, vale destacar que os servidores cumprem jornada de trabalho e estavam no horário do almoço, que é um direito do trabalhador”.