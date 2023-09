Autoridades ressaltam presença do Governador Wanderlei Barbosa na abertura da maior Feira de Turismo da América Latina

Por Redação

A cerimônia oficial de abertura da ABAV Expo 2023 aconteceu na manhã desta quarta-feira, 27, no Centro de Convenções Riocentro, no Rio de Janeiro, com autoridades nacionais, como o Ministro do Turismo, Celso Sabino, representantes das agências de viagens e demais profissionais da área. O governador do Tocantins, Wanderlei Barbosa e o secretário do Turismo, Hercy Filho, marcaram presença. A maior Feira de Turismo da América Latina festeja 50 anos.

“Nesse Dia Internacional do Turismo, quero homenagear os agentes de viagens e todos os profissionais da cadeia do turismo e cumprimentar as autoridades dos estados aqui presentes, como o governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, e o Governador do Estado do Tocantins, Wanderlei Barbosa”, ressaltou o Ministro.

O presidente da ABAV do Rio de Janeiro, Antônio Florêncio de Queiroz, agradeceu a presença do Governador do Tocantins.

Também participaram da cerimônia o prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, e o presidente da Embratur, Marcelo Freixo. “O turismo é infinito e é o futuro desse país”, afirmou Freixo.

A presidente da ABAV nacional, Magda Nassar, primeira mulher a presidir a entidade, disse que a história da ABAV se mistura com a do Brasil e ressaltou a importância dos agentes de viagens, das mulheres e dos ‘abavianos’. “É um evento que deixa excelentes resultados por onde passa. Neste ano, a feira está 30% maior que no ano passado. Aqui viajaremos por 37 mil metros quadrados, em seis arenas, em um ambiente inclusivo e ambientalmente responsável”, disse.

Participaram, ainda, a representante do Sebrae Nacional, Patrícia Viana, secretário de Estado do Turismo do Rio de Janeiro, Gustavo Tutuca, o ministro de Estado de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, e o presidente da Comissão de Turismo da Câmara dos Deputados, Romero Rodrigues.

Conheça o Brasil Realiza

Durante a cerimônia de abertura, o Governo Federal, por meio do Ministério do Turismo, em parceria com o Banco do Brasil lançou o Programa Conheça o Brasil Realiza, que fornecerá linha de crédito especial para estimular o brasileiro a viajar pelo Brasil. O programa permitirá a compra facilitada, pretende impulsionar a economia e estimular emprego e renda.

A vice-presidente de negócios do varejo do Banco do Brasil, Carla Messi fez a assinatura do termo de compromisso, juntamente com o ministro Celso Sabino.

Visita ao estande

Após a cerimônia de abertura, a comitiva do Governador seguiu para o estande do Tocantins na Feira, para realizar as vivências relacionadas aos atrativos turísticos do Estado. O governador Wanderlei Barbosa, a primeira-dama Karynne Sotero, o secretário Hercy Filho e sua esposa, Marizete de Fátima, estavam acompanhados da prefeita de Palmas, Cinthia Ribeiro, do deputado estadual Eduardo Mantoan, da deputada Cláudia Lélis, e do presidente da ABAV-TO, Rodolfo Ferreira.



A comitiva acompanhou trecho da apresentação do grupo Tambores do Tocantins e realizou imersão na sala interativa dos atrativos turísticos do Estado, além do painel interativo do Fervedouro dos Buritis, no Jalapão.

Nesta edição, o estande do Tocantins recebeu a maior estrutura já organizada pelo Estado na ABAV, com elementos que contemplam a cultura tocantinense, como artesanatos, culinária, tradições e atrativos.

“Quando as pessoas visitam o Tocantins, elas querem conhecer as comunidades tradicionais, como o quilombo Mumbuca, as comunidades ribeirinhas, dentre outros. Tudo isso promove o nosso Estado, e estamos aqui representando tudo isso”, comentou o governador Wanderlei Barbosa.

“Ser visto pelo Brasil e pelo mundo é sinal de que mais visitantes iremos receber. Esse é o nosso trabalho, de estruturar, de qualificar, mas também de promover o nosso Estado. Por isso, estamos aqui promovendo o Tocantins, mostrando as nossas belezas naturais e culturais para que o Brasil e o mundo nos veja e nos visite”, disse o secretário Hercy Filho.

ABAV Expo 2023

O evento, que traz o slogan “O Mundo todo do turismo se encontra lá”, é uma realização da Associação Brasileira de Agências de Viagens (ABAV), e reúne vários segmentos do setor, a exemplo de agentes de viagens, guias turísticos, instituições públicas, imprensa, visitantes, associados da entidade. A expectativa é de um público estimado em mais de 45 mil participantes, sendo 45% de agentes de viagens e mais de 1.500 marcas expositoras.