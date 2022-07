Por Redação

A Via Lago foi o cenário para a 2ª edição do Araguaína para Cristo realizado entre os dias 30 de junho, 1 e 2 de julho. O evento reuniu fiéis de várias igrejas de Araguaína em uma grande manifestação de fé e evangelização.

“Estou imensamente feliz e grato por tamanho evento em nossa cidade. Foram noites de muita animação, oração e união entre os cristãos araguainenses, vimos aqui famílias, jovens, crianças, todos reunidos em paz e harmonia, só tenho a agradecer a cada um que prestigiou o Araguaína para Cristo e dizer que não mediremos esforços para reforçar que nosso Município pertence a Deus”, enfatizou o prefeito de Araguaína, Wagner Rodrigues.

A festa da família pela fé

Ao lado do marido e dos dois filhos, a dona de casa, moradora de Palmas, Leidiane Rodrigues, 35 anos, prestigiou a última noite do evento. “Estamos de passagem por Araguaína porque meu marido está aqui a trabalho, mas, antes de voltar pra casa não poderíamos deixar de conhecer a Via Lago e nos abastecer espiritualmente com esse evento cheio da presença de Deus”.

A família de Palmas e tantas outras de Araguaína e de várias cidades da região participaram de uma programação que teve a apresentação de artistas locais e de grandes nomes da música Cristã do Brasil.

Shows

Na quinta-feira, 30, a abertura do evento foi comandando pela cantora católica baiana, Jack Trevisan, que levou ao público alegria e muita animação, através de seus grandes sucessos como a música, “Bom é Louvar o Nosso Deus” e “Javé Chammá”.

Na sexta-feira, 1, comandou o palco a cantora e pastora internacionalmente conhecida, Elaine de Jesus. Com sucessos como, “É demais” e “Quem chora pra Deus”, conduziu um grande momento de louvor e adoração. “Me senti muito privilegiada em estar num evento tão lindo, com um povo tão acolhedor que parece que eu já moro aqui. Araguaína está de parabéns por esta grande demonstração de amor a Cristo”.

Encerrando a segunda edição do Araguaína para Cristo, a cantora Nívea Soares conduziu uma noite cheia de oração, por meio de seus maiores sucessos, entre eles, “Eu vou Construir” e “Vem outra vez”. “É uma grande graça o nosso país ainda poder fazer eventos como esse a céu aberto, porque em muitos países isso já não se pode mais, então, Araguaína é um exemplo para o Brasil de que não podemos perder essa oportunidade de evangelizar em todo lugar”.

Festival de Música Gospel

Como parte da programação, a Secretaria de Esporte, Cultura e Lazer realizou, na noite da sexta-feira, 1, o 1º Festival de Música Gospel de Araguaína. Diante do olhar e aval