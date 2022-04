por Wesley Silas

Para o pastor Darcy Fonseca o UMADETINS vem sendo organizado há alguns meses e, antes do anúncio das provas do Revalida do curso de medicina da Unirg, que trará neste final de semana, aproximadamente, 3 mil pessoas para Gurupi, a ocupação da rede hoteleira estava 80% preenchida e hoje não há mais vagas disponíveis nem nos cidades vizinhas de Gurupi. Segundo apurou o Portal Atitude, a rede hoteleira de Gurupi oferece 500 leitos.

“Antes de marcar as provas do revalida do curso de medicina da UnirG para Gurupi, os hotéis já estavam com 80% reservados da sua capacidade. Hoje estamos com a totalidade de ocupação de todos os hotéis e das cidades circunvizinhas e ainda temos 21 colégios e todas a igrejas estão sendo usadas para alojamentos para receber nossos jovens. Vamos oferecer alimentação para todo este povo que vierem de outras cidades”, disse o pastor José Darcy Fonseca

Conforme o pastor José Darcy Fonseca o último congresso unificado das Assembleia de Deus aconteceu no ano de 2009 e depois passou a ser regionalizado e divididos entre o Bico do Papagaio, Médio Norte, Norte, Centro, Sul e Sudeste do Tocantins.

“O Congresso era para ser em 2020, mas por causa da pandemia neste ano está sendo realizado unificado com a seis regiões unidas em Gurupi com a previsão de 4 mil jovens dos 139 municípios do Estado do Tocantins”, disse.

Segundo o pastor José Darcy Fonseca, o Congresso das Assembleia de Deus no Estado do Tocantins – Ministério da Madureira (UMADETINS) tem o tema: “Mas a quem hei de comparar essa geração?” e terá como preletores os pastores Antônio Baltazar (Gurupi-TO), Atalipa Ramos (CE), José Wanderson (TO) e missionária Teca Breder (MG) e os louvores ficaram por conta dos cantores Klev Soares (RJ), Melk Villar (SP) e a banda Artes e Louvores.

“Estarão presentes os 54 pastores presidentes no Estado do Tocantins, o nosso presidente da Convenção, pastor Amarildo Martins, o nosso pastor presidente, pastor Baltazar Cardoso”.

A Catedral das Assembleia de Deus fica localizada na Av. Perimetral, nº 95, próximo ao Shopping Araguaia e ao Atacadão Dia a Dia em Gurupi.