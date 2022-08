Share on Twitter

A Prefeitura de Pedro Afonso, por meio da Secretaria Municipal de Cultura e Esporte, promove a Semana do Evangélico entre os dias 8 a 13 de agosto.

O destaque da programação fica por conta dos shows nacionais com as cantoras evangélicas Rose Nascimento e Mylla Karvalho, juntamente com bandas locais.

A cantora Mylla Karvalho se apresenta nesta sexta-feira, 12 de agosto, com Rose Nascimento comandando o show no sábado, 13. As atrações musicais nacionais acontecem no palco instalado na Praça Coronel Lysias Rodrigues, a partir das 21h30.

O prefeito de Pedro Afonso e presidente do Consórcio Delta Tocantins que representa municípios tocantinenses, Dr. Joaquim Pinheiro, destaca que a atual gestão tem o compromisso de governar para todos. “Essa parceria da Prefeitura é primordial, vem de uma Lei Municipal, possibilitando a estrutura necessária para realização dos eventos. Estamos honrados pela oportunidade de colaborar com a programação desse evento tão relevante para nossa cidade”, ressalta o chefe do Poder Executivo Municipal.

Lei Municipal

A Semana do Evangélico de Pedro Afonso é instituída pela Lei Municipal Nº 015/2013, que visa apoiar e incentivar parceria com entidades representativas da classe, eventos públicos, shows gospels, cultos, com livre acesso à população pedroafonsina.

Confira a programação completa

8 de agosto

Cruzada no Setor Aeroporto II – pregador: PR. Claudionor Ramos e bandas locais

09 de agosto

Cruzada na Avenida Pedro Mariano (frente a Madureira) – pregador: PR. Nena e bandas locais

10 de agosto

Cruzada no Setor Portelinha (quadra de esportes) pregador: PR. Junior Calado

11 de agosto

Praça Coronel Lysias Rodrigues – pregador: Ev. Ivan de Guaraí e bandas locais

12 de agosto

show com Mylla Karvalho

13 de agosto

show com Rose Nascimento