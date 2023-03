Share on Twitter

Para o presidente da Agência, Tom Lyra, alinhar os requerimentos que envolvem a otimização de um dos cartões postais de Palmas é uma das formas de integrar a gestão da Prefeita Cinthia Ribeiro, que visa ofertar uma melhor estrutura para exploração qualificada do turismo nas praias.

“A Capital já apresenta vastas opções de praias para que a movimentação turística aconteça, proporcionando ótimas experiências para moradores e aqueles que ainda não conhecem Palmas. Com o trabalho do Comitê iremos potencializar esses pontos turísticos”, salientou.

Conforme explica Giovanni Assis, presidente da Fundação Cultural de Palmas, a existência de uma entidade deliberativa sobre as praias é de extrema importância para o fomento turístico e preservação destes locais. “A importância do Comitê gestor das praias se dá nesse sentido, agora efetivamente temos não só uma entidade, mas uma pasta que cuida sendo composta por várias secretarias que discutem e decidem sobre as necessidades das praias para que elas se tornem potencial de uso e balneabilidade”, disse.