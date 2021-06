Uma das principais duplas sertanejas do Brasil, Guilherme e Santiago, foi recebida na tarde desta quarta-feira, 16, pelo governador do Estado do Tocantins, Mauro Carlesse, em seu gabinete, no Palácio Araguaia. A dupla é a principal atração da programação cultural da Feira Agrotecnológica do Tocantins – Agrotins 2021 100% Digital, que está sendo realizada no período de 15 a 18 de junho.

A live da dupla faz parte da programação cultural desta quarta-feira, disponível no canal da Agrotins, no YouTube. Guilherme & Santiago é uma dupla sertaneja tradicional e universitária, formada pelos irmãos Herickson Cardoso Rosa (Guilherme) e Henzzo Cardoso Rosa (Santiago). Os goianos, que já se apresentaram diversas vezes no Tocantins, afirmaram que é sempre uma satisfação se apresentar no Estado, considerado por eles como a segunda casa.

O governador Mauro Carlesse enalteceu a participação desses expoentes da música sertaneja na Agrotins 2021 100% Digital. “Sou um admirador da dupla, são meus amigos e sempre serão bem-vindos ao nosso Estado”, pontuou.