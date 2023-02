Por Redação

O dia mais movimentado, de acordo com a previsão, será dia 17 de fevereiro, período que antecede o feriado, com a expectativa de receber mais de 2 mil passageiros no aeroporto. Juliano Duarte, gerente do Aeroporto de Palmas, reforça que a equipe operacional está empenhada para o atendimento de passageiros durante o feriado.

“Estamos preparados para receber a alta demanda no aeroporto durante o Carnaval, a fim de garantir mais segurança e satisfação dos passageiros”, completa. Juliano reforça, ainda, que os passageiros devem ficar atentos à importância do uso correto da máscara, que voltou a ser obrigatória nos aeroportos e aeronaves, conforme decisão da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa).

CCR Aeroportos

Neste feriado, a previsão de movimentação nos aeroportos administrados pela CCR Aeroportos é de mais de 284 mil passageiros. Entre pousos e decolagens, são esperadas 2.636 operações de aeronaves no período.

Os números abrangem os aeroportos operados pela companhia em Curitiba, Foz do Iguaçu e Londrina, no estado do Paraná; Navegantes e Joinville, em Santa Catarina; Pelotas, Uruguaiana e Bagé, no Rio Grande do Sul; Goiânia, em Goiás; Palmas, no Tocantins; São Luís e Imperatriz, no Maranhão; Petrolina, em Pernambuco; e Teresina, no Piauí.