Por Redação

O domingo, 18 de setembro foi um marco para a comunidade surda do Brasil. As Testemunhas de Jeová anunciaram a primeira tradução completa da Bíblia em língua brasileira de sinais (Libras). A tradução também é a primeira na América Latina e a terceira no mundo a ser totalmente concluída em uma língua de sinais!

O trabalho teve início em 2006. À medida que os livros da Bíblia eram traduzidos do português para Libras, iam sendo disponibilizados para o público no site jw.org, até a tradução do último livro bíblico, este ano. No total, mais de 200 mil horas de trabalho foram gastas para gravar todos os vídeos!

“Foi uma alegria vermos a conclusão desse projeto. Todo o trabalho de tradução, gravação e edição foi realizado por voluntários. O resultado é uma tradução exata, que transmite de modo claro a mensagem de consolo e esperança da Bíblia,” comenta Hamilton Vieira, que por muitos anos supervisionou o Departamento de Tradução das Testemunhas de Jeová no Brasil.

O evento especial de lançamento ocorreu na manhã do dia 18, na sede nacional das Testemunhas de Jeová, em Cesário Lange, SP, e foi transmitido em tempo real pela internet para locais de reunião em todo o país. Ao todo, 36.303 pessoas assistiram ao evento, entre surdos, familiares e convidados, que foram surpreendidos com o anúncio.

Paula, uma surda do estado do Ceará, comentou: “Às vezes, eu lia a Bíblia em português e não entendia algumas palavras. Eu consultava um dicionário para entender o significado… Com os vídeos da Bíblia em Libras no JW Library tudo ficou mais claro pra mim. Agora estou satisfeita e tranquila!”

Joana, uma surda que mora em Goiânia, Goiás, também expressou seus sentimentos por ter a tradução da Bíblia em língua de sinais: “Eu amo assistir a Bíblia em Libras. As informações são muito claras e valiosas. Elas me ajudam muito. Me sinto mais achegada a Deus.”

Qualquer pessoa pode assistir ou baixar a Tradução do Novo Mundo da Bíblia em Libras no site jw.org. Basta escolher a opção de idioma: Língua brasileira de sinais. Também é possível acessá-la gratuitamente por meio do aplicativo JW Library Sign Language, desenvolvido pelas Testemunhas de Jeová para que os surdos tenham autonomia ao estudar a Bíblia e outros assuntos na sua língua.

O mês de setembro é especial para a comunidade surda. Ele é marcado pela campanha Setembro Azul, que busca dar visibilidade à população surda brasileira e conscientizar o público em geral sobre a necessidade e importância da acessibilidade. Além disso, no dia 23 é comemorado o Dia Internacional da Língua de Sinais. Apenas no Brasil, existem 10 milhões de pessoas com algum grau de perda auditiva — o que representa 5% da população. Desses, 2,7 milhões apresentam surdez total.

Os esforços para inclusão da comunidade surda estão bem presentes na história das Testemunhas de Jeová no Brasil. Desde 1982, elas realizam reuniões em língua brasileira de sinais e em 1997 começaram a produzir vídeos nesse idioma. Atualmente, elas têm 713 locais de reuniões em língua de sinais, em todas as regiões do Brasil.

A Bíblia, livro sagrado do cristianismo, é a publicação mais traduzida do mundo e está disponível inteira ou em parte em mais de 3 mil línguas. Os surdos no Brasil que apreciam a leitura da Bíblia se sentem felizes por agora terem acesso a sua tradução completa. Denize, uma senhora surda de Goiânia, explica o motivo: “Eu gosto muito da Bíblia em língua de sinais. Ela toca o coração dos surdos.”

Para muitos, a Bíblia completa em Libras é um verdadeiro presente de Deus e indica que ele deseja levar sua Palavra a todas as pessoas, sem distinção!

Acesse a Bíblia em Libras no aplicativo JW Library Sign Language.

Acesse a Bíblia em Libras no site jw.org/bzs.

Curiosidade!

A Tradução do Novo Mundo da Bíblia Sagrada em língua brasileira de sinais contém cerca de 220 horas de gravação em vídeo. Se assistir a 15 minutos por dia, você irá concluir sua leitura em 2 anos e meio ou, assistindo a 30 minutos por dia, você concluirá em 1 ano e 3 meses!