4ª Agrosoja de Cariri: Parte dos valores arrecadados com aluguéis dos camarotes será doada a instituições beneficentes

A Prefeitura de Cariri do Tocantins disponibiliza às pessoas que optam por aproveitar a programação da 4ª Agrosoja em um ambiente mais reservado a possibilidade de alugar com antecedência um espaço em duas opções de camarotes posicionados em locais estratégicos do Parque de Exposição; e parte do valor arrecadado será convertido para doações. O evento agropecuário terá início na quinta-feira, dia 28, e espera receber cerca de 50 mil visitantes de várias partes do estado. Entre as atrações, destacam-se shows de artistas como Bruno e Marrone, Diego e Victor Hugo e Thúllio Milionário.