3ª Festival do Pequi: Fernando Gonçalves conquista o bicampeonato de maior roedor de Pequi em Gurupi

Por Redação

última noite da 3ª edição do Festival do Pequi de Gurupi foi animada. O evento aconteceu nesta sexta-feira, 20, e premiou os melhores pratos feitos à base de pequi e também os melhores roedores do fruto. A prefeita Josi Nunes foi uma das juradas na acirrada disputa que atraiu centenas de gurupienses que prestigiaram a divertida competição. Realizado pela Universidade Federal do Tocantins em parceria com a Prefeitura de Gurupi.

A Prefeita chegou por volta das 19h e foi logo experimentando alguns dos pratos que participaram do festival gastronômico. O primeiro foi o brigadeiro de pequi, que ficou na segunda colocação no Festival na categoria prato doce, feito pelo confeiteiro Willian Gomes.

“É muito gratificante ver jovens participando deste festival, se dedicando em criar pratos deliciosos com esse fruto do nosso cerrado tocantinense e desta forma fortalecer a gastronomia regional e também criar uma tradição na nossa cidade”, ressaltou a Prefeita.

Maiores roedores de pequi

Como nas primeiras edições, teve também premiação para quem conseguiu roer mais pequi em 10 minutos. Ao ser anunciado o início da competição, logo um aglomerado de pessoas se fez ao redor do local onde os competidores se preparavam para roer muitos pequis.

O torneio foi dividido nas categorias masculino e feminino.

As mulheres deram início logo após a contagem regressiva feita pela Prefeita Josi Nunes acompanhada pela multidão. A vencedora, foi a estudante de fisioterapia, Amanda Elias, que roeu 88 pequis e faturou R$ 1.500 reais. Na plateia, a filha da estudante estava ansiosa e torcia pela mãe dando gritinhos de incentivo: “mamãe estou torcendo para você ganhar muito”, gritava Ana Sofia, de 5 anos.

E a empolgação da garota tinha um motivo revelado pela mãe logo após ser anunciada como a ganhadora que contou também que o segredo para a vitória é a paixão que tem pelo pequi desde criança.

“Com 11 anos de idade eu roí 60 caroços de pequi, eu gosto muito de pequi, mas nunca mais tinha comido esse exagero todo. Então desde a primeira competição minha família e amigos me incentivavam a participar, esse ano resolvi, mas vim decidida a levar o prêmio. Uma parte dele já tem um destino que é comprar uma bicicleta para minha filha”.

Dentre os homens, o ganhador foi Fernando Gonçalves, que também foi o grande campeão no ano passado e nesta edição conseguiu repetir o mesmo feito: foram 108 pequis roídos.

“Feliz, pela premiação, mas ainda mais por estar representando a cultura do meu estado, e mostrar que o tocantinense é bruto, não estamos para brincadeira não. Perguntaram se eu treinei, não, aqui a gente já nasce treinando”, disse o jovem empolgado.

A Pro Reitora da UFT, Maria Santana Milhomem, agradeceu a parceria da Prefeitura e enfatizou que o evento já está consolidado. Cada ano atrai mais pessoas e nós só temos a agradecer a parceria da Prefeitura que abraçou esse festival junto conosco”.

A Prefeita enfatizou que o evento já faz parte do calendário cultural do Município.

“Começou como uma brincadeira, mas ganhou destaque. Aqui podemos saborear a criatividade gastronômica das pessoas da nossa cidade que participam com pratos diferenciados usando este fruto maravilhoso do nosso cerrado, e um dos momentos mais esperados é esta competição divertida”, concluiu Josi Nunes.

Resultado do Concurso Gastronômico

O concurso culinário aconteceu nos dias 18 e 19. Os concorrentes elaboraram receitas diversificadas feitas à base de pequi.

Confira os vencedores de cada categoria:

Comidinha Salgada ou Doce (Ensino Médio): Thainá Saldanha De Almeida

Prato Doce: Vanessa Nohatto

Comidinha Salgada ou Doce: Maria Irany Barbosa Pinto

Prato Salgado: Márcia Geraldo de Sousa

Prestigiaram o evento, o vice-governador Laurez Moreira, os deputados Gutierrez Torquato e Eduardo Fortes, os vereadores Elvan Leão, Ivanilson Marinho e Jair do Povo.

