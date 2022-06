por Wesley Silas

A confirmação do Tocantins como um dos estados com maior potencial agrícola do Brasil, segundo a Companhia Nacional de Abastecimento (CONAB foi mostrada na Primeira Agro 360º realizada no mês de abril em Peixe, um evento promovido por um grupo de produtores rurais da Região Sul que tem Gurupi como cidade Polo chegou a movimentar R$ 20 milhões em negócios. Em menos de dois meses, a cidade de Peixe irá receber III Expopeixe promovida pelo Sindicato Rural que iniciou suas atividades em 2003 e em 2022 volta com um modelo inovador elaborada pela Diretoria do Sindicato, presidido por Pedro Luiz Pinto Prevedello, com o apoio do SENAR, FAET, Governo do Tocantins, Senadora Kátia Abreu ,Senador Irajá Silvestre e do ex-prefeito de Peixe Dr Nilo Roberto.

“A III Expopeixe tem a finalidade de promover um encontro de produtores e população da região para apresentar negócios e confraternizar com as conquistas do trabalho rural”. Destacou Pedro Luiz ao citar a força do município que passou a ter 61 propriedades cadastradas com plantio de soja e uma área de 32.339 hectares plantados e 926 propriedades rurais com rebanho bovino.

Ele lembra que o agro se tornou na economia de Peixe um aliado de outros segmentos econômicos atendendo vários segmentos do turismo como de praia, aventura e religioso localizado em uma área territorial de 5.302,751 km² com uma população total de 11.996 habitantes.

“O nosso objetivo é também resgatar este importante evento à cidade de Peixe consolidando no calendário oficial do município, integrar os produtores rurais da região sul e atrair público para a cidade e assim movimentar a economia e gerar oportunidades para os comerciantes”, disse Pedro Luiz.

Programação

O evento contará com shows programados do dia 09 ao dia 12, Além dos shows o espaço contará com uma boate que terá como atração principal o DJ Nélio.

Quinta-feira (09/06) – Chicão dos teclados

Sexta-feira (10/06) – Erick e Thiago, George Henrique e Rodrigo

Sábado (11/06) – Ceian Muniz e Barbára D´Lux

Segundo o Sindicato Rural de Peixe, a III Expo Peixe ocupará uma área de 7 mil m², tendo como estruturas um grande palco, camarim, além de uma boate aberta. Terá também área de para o rodeio incluindo arena e arquibancadas bem como camarote. Terá também o espaço para a praça de alimentação e bar para fortalecer o comércio local.